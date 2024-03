Lola et Yamaha s'associent pour un engagement en Formule E

Lola Cars fait son retour à la compétition sur la scène mondiale, en association avec Yamaha : le tandem engagera sa propre écurie dans le Championnat du monde de Formule E à partir de la saison 2024-2025. Il s'agit du premier projet visant à réinstaller la marque en sports mécaniques, avec trois objectifs stratégiques à terme : électrique, hydrogène et carburant durable.

Lola Cars travaille déjà avec Yamaha Motor Company sur le développement et la production d'un groupe propulseur destiné au championnat de monoplace 100% électrique et alignera une voiture sous l'égide de la future réglementation Gen3 Evo.

"Nous sommes ravis de confirmer notre engagement en Formule E", annonce Mark Preston, directeur Motorsport de Lola Cars. "Pour nous, c'est plus qu'une opportunité de ramener Lola sur les circuits, c'est aussi une plateforme fantastique pour le développement technologique."

"Lola Cars a une histoire faite de succès en matière de châssis et de conception aérodynamique. Ce projet nous permettra de créer une plateforme électrifiée unique, où l'accent est mis sur la partie logicielle, qui servira de base aux projets plus vastes de Lola afin de définir l'avenir de la technologie du sport automobile."

"Ce partenariat est le premier d'une série de projets majeurs visant à refaire de l'entreprise britannique un leader de l'ingénierie durable et du sport automobile, en se concentrant stratégiquement sur trois domaines : l'électrification, l'hydrogène et les carburants et matériaux durables."

En 2022, Till Bechtolsheimer a racheté Lola Cars et a depuis développé des projets d'avenir, dont celui de s'installer dans de nouveaux locaux à Silverstone.

Lola a été fondée en 1958 par Eric Broadley et a produit près de 400 modèles dans différentes catégories, pour un total de 5000 voitures, aussi bien en Formule 1 qu'en IndyCar, aux 24 Heures du Mans, en Can-Am, en Formule 3000, en A1GP, en Formule Ford ou en Tourisme.

L'association avec Yamaha fait également écho à l'histoire de l'entreprise, qui s'est par le passée beaucoup impliquée en sport automobile au Japon. Elle y compte notamment 13 titres accumulés en Super Formula (auparavant baptisée All Japan F3000) depuis 1987.