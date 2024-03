Plusieurs prototypes hydrogène vont prendre la piste au Mans

Né en 2018, le projet MissionH24 a déjà permis à la H24, son prototype hydrogène dont la troisième génération a été dévoilée l'an dernier, de faire plusieurs démonstrations dans le cadre des 24 Heures du Mans, mais un cap va être franchi cette année puisque pour la première fois, plusieurs autres prototypes prendront la piste en préambule de la course.

L'Automobile Club de l'Ouest a annoncé qu'entre 12h00 et 13h00, avant le départ de l'épreuve, des prototypes utilisant une pile à combustible et un moteur à combustion hydrogène rouleront "à un rythme soutenu", ce qui permettra de témoigner "de constructeurs prêts à rejoindre cette nouvelle catégorie", l'objectif étant à terme de permettre à ces prototypes de participer aux 24H du Mans et au WEC, probablement à l'horizon 2027.

L'ACO annoncera les participants à ce roulage dans les prochaines semaines. L'an passé, la Toyota GR H2 Racing Concept a été dévoilée, préfigurant le prototype que le constructeur pourrait engager en compétition, mais ce modèle n'a pas encore été vu en piste. Le projet est mené par Pascal Vasselon, qui était le directeur technique du projet Hypercar de Toyota jusqu'au début de l'année.

VIDÉO - Toyota choisit l'hydrogène en Endurance pour 2026

Les constructeurs engagés dans le WEC sont pour l'instant restés discrets quant à leur projet liés à l'hydrogène mais lorsque Toyota a dévoilé son concept, l'ACO s'attendait à qu'ils soient nombreux à suivre la mouvance. "J'espère que cela va créer une impulsion, évidemment", déclarait Bernard Niclot, chef de projet H2 à l'ACO. "Nous sommes en discussions avec d'autres constructeurs, et j'espère qu'il y aura d'autres annonces de ce genre dans les mois à venir. Nous en avons besoin, le sport auto en a besoin."

Quant au prototype H24, il est destiné à "courir en Le Mans Cup ou peut-être en ELMS, pas au Mans" selon Pierre Fillon, président de l'ACO, qui a ainsi exclu engagement aux 24H du Mans dans le cadre du Garage 56, consacré aux projets innovants.