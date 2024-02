Vasselon va mener le projet hydrogène de Toyota

C'était attendu au regard des changements opérés ces dernières semaines : Pascal Vasselon a été nommé dans un nouveau rôle chez Toyota Gazoo Racing, dont il était auparavant le directeur technique de la branche européenne, basée à Cologne et dédiée à l'Endurance. Le Français, qui a dirigé depuis 2006 les programmes F1, LMP1 et Hypercar successifs, va désormais se consacrer au développement de la technologie à hydrogène dans le but d'engager un prototype aux 24 Heures du Mans dans les années à venir.

À 60 ans, Pascal Vasselon a prématurément quitté ses fonctions de directeur technique WEC avant la saison 2024. Si ce mouvement avait été préparé en interne, avec une succession définitivement confiée à son compatriote David Floury, il a toutefois eu lieu un an avant l'échéance initialement prévue.

Ce jeudi, le constructeur japonais a officialisé ses nouvelles responsabilités, le nommant vice-président du développement stratégique de TGR en sport automobile. Un rôle dans lequel, selon Toyota, "il contribuera à planifier et développer l'avenir des activités sportives mondiales, en mettant l'accent sur la neutralité carbone et la technologie hydrogène". À ce titre, il sera aussi le représentant direct de Toyota Gazoo Racing auprès des instances dirigeantes.

En juin 2023, lors de la semaine des 24 Heures du Mans, Toyota a présenté le concept GR H2 Racing pour affirmer son intention de développer, à terme, un prototype de compétition fonctionnant à l'hydrogène.

"Toyota est extrêmement motivé à se lancer dans les moteurs à combustion à hydrogène, pour la performance et pour la course", déclarait alors Pascal Vasselon, déjà fortement impliqué dans ce nouveau projet. "Nous estimons que cette technologie est très adaptée à l'avenir de la course automobile. [...] À un moment donné, il ne sera pas possible de continuer à courir avec la technologie actuelle."

Organisateur de la classique mancelle, l'Automobile Club de l'Ouest multiplie les initiatives autour de la technologie hydrogène depuis plusieurs années maintenant et pousse pour son arrivée en compétition. À l'automne dernier, son président Pierre Fillon a évoqué l'horizon 2027, jugeant qu'il n'était "pas réaliste" d'y songer avant cette date.

Toyota dispose déjà d'une voiture fonctionnant avec de l'hydrogène liquide en compétition, la Corolla H2 Concept, qui a participé en 2023 aux 24 Heures de Fuji.