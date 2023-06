Toyota dévoile un prototype à hydrogène… mais courra-t-il au Mans ?

Le vendredi des 24 Heures du Mans est toujours le moment idéal pour les présentations dans le monde de l'Endurance, et Toyota a dévoilé aujourd'hui la GR H2 Racing Concept. S'inscrivant dans le contexte de la création annoncée par l'Automobile Club de l'Ouest d'une catégorie Hydrogène aux 24 Heures du Mans en 2026, ce prototype se destine notamment au double tour d'horloge sarthois, la marque n'excluant pas que cela puisse être dans le cadre du Garage 56 (qui met à l'honneur des projets innovants). Il a été conçu notamment grâce à l'expérience acquise par Toyota avec une Corolla dotée d'un moteur à hydrogène en Super Taikyu Series.

"Toyota est extrêmement motivé à se lancer dans les moteurs à combustion à hydrogène, pour la performance et pour la course. Nous estimons que cette technologie est très adaptée à l'avenir de la course automobile", déclare Pascal Vasselon, directeur technique du constructeur nippon. À tel point que lorsque la possibilité que les voitures à hydrogène remplacent les Hypercars est évoquée, l'ingénieur français répond : "Cela devrait être le cas ! Car à un moment, il ne sera pas possible de continuer à courir avec la technologie actuelle."

"Il est très important que le sport auto reprenne la main sur ce genre de développement technologique pertinent pour la société dans son ensemble. Le sport auto doit être un laboratoire et faire la recherche et le développement des mobilités de l'avenir. C'est très important, ne serait-ce que pour assurer la survie du sport auto, et qu'il fasse plus que survivre, qu'il ouvre la voie. Le sport auto ne peut pas se contenter de suivre en essayant de deviner ce que pourrait être… Non, le sport auto doit être un leader."

Ainsi, Toyota envisage également la voie de l'hydrogène pour ses modèles de route : "Nous considérons qu'actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes quant à ce que sera la mobilité de l'avenir, et la réponse de Toyota à l'incertitude est la diversité. Nous ne pensons pas que les véhicules électriques à batterie seront la seule solution, ils seront l'une des solutions. Ne serait-ce que pour de petites raisons comme le fait qu'il n'y a pas suffisamment de lithium sur terre pour convertir tout le parc automobile en électrique. Ce n'est donc pas la seule solution."

Quant à l'éventualité d'un double engagement de Toyota dans la catégorie Le Mans Hypercar avec un modèle hybride et dans la catégorie Hydrogène à l'horizon 2026, Vasselon indique : "Il est bien trop tôt pour le dire. Pour l'instant, Toyota a confirmé son intérêt pour l'hydrogène. Toyota n'a pas confirmé sa présence en WEC en 2026." Une réponse à la fois cryptique et lourde de sens, alors que la marque ne cache pas son mécontentement face à une BoP qui lui est défavorable pour les 24 Heures du Mans et à de nouvelles règles comme celles concernant le Safety Car ou le préchauffage des pneus.

En attendant, du côté de l'ACO, on compte sur le projet Toyota pour inciter les autres constructeurs à entrer dans la danse. "J'espère que cela va créer une impulsion, évidemment", confie Bernard Niclot, chef de projet H2 à l'ACO. "Nous sommes en discussions avec d'autres constructeurs, et j'espère qu'il y aura d'autres annonces de ce genre dans les mois à venir. Nous en avons besoin, le sport auto en a besoin."