Toyota s'explique sur la BoP : "C'est grave en termes d’image"

Dans un paddock des 24 Heures du Mans en pleine ébullition, alors que le véritable avènement de l'ère Hypercar se profile pour l'édition du centenaire, il y a un ton qui dénote. Chez Toyota, l'on se réjouit de longue date du retour d'une concurrence relevée à laquelle faire face. Néanmoins, les récentes modifications réglementaires sont loin de coller à l'idée que le constructeur se fait de "l'esprit du Mans".

Il y a d'abord ce changement inattendu de BoP, intervenu avant la Journée Test, qui a principalement pénalisé Toyota avec 37 kg supplémentaires pour les GR010 Hybrid. L'ACO et la FIA ont évoqué une "correction" mais la pilule ne passe pas. Le Règlement Sportif a beau interdire de "chercher à influencer l'établissement de la BoP" ou d'en "commenter les résultats", l'état-major nippon estime que ce cas de figure est différent. Pilote mais aussi team principal, Kamui Kobayashi s'en explique auprès de Motorsport.com : "Quand nous leur avons demandé pourquoi ils avaient changé, ils ont dit que ce n'était pas une BoP mais un ajustement." Le Japonais en conclut donc : "On nous dit très clairement que nous ne pouvons pas faire le moindre commentaire sur la BOP, mais avec cet ajustement, il n'y a pas de règle."

"Nous sommes très surpris, très déçus. Ils essaient de changer la réglementation parce qu'ils veulent nous rapprocher les uns des autres, je le comprends, mais comment parvenir à être si précis, avec soudain tant de poids à embarquer ? Surtout, ils ont changé [la règle des] couvertures chauffantes pour cette course. Avant, elles étaient interdites. Nous ne les avons jamais utilisées. Nous n'avons aucune donnée. Avec tous les ajustements pour être plus proches, je ne suis pas sûr… Je comprends que ça se resserre, mais je trouve que ce n'est pas normal."

Ce qui se passe, pour nous, est grave en termes d’image, au-delà de l’intérêt à court terme de Toyota. Pascal Vasselon, directeur technique

Dans ce contexte, Toyota continue de se préparer minutieusement après une Journée Test qui n'a pas donné satisfaction et a accouché d'écarts infimes avec Ferrari et Porsche, principalement. Les tenants du titre n'abandonneront pas leur couronne facilement, et ce qui est dénoncé l'est, selon Pascal Vasselon, dans l'intérêt du sport et sans lien direct avec les objectifs de la semaine. Le directeur technique de Toyota Gazoo Racing explique avoir exactement la même démarche sur ce point que lorsqu'il déplore le changement de procédure Safety Car.

"On ne discute jamais les kilos de la BoP", confirme le directeur technique de Toyota Gazoo Racing. "Là, on a exprimé un mécontentement parce qu’on a changé une règle qui était en place. Et ça, nous trouvons que c’est grave. Il n’y a pas beaucoup de sports, aucun même, qui se permettent de changer les règles en cours de partie. Ce qui se passe, pour nous, est grave en termes d’image, au-delà de l’intérêt à court terme de Toyota."



"Les positions que nous prenons sur ces sujets-là, que ce soit le Safety Car ou le changement de règle BoP, sont des positions que nous voulons déconnecter de l’intérêt propre de Toyota. Nos positions sur ces deux sujets se réfèrent à ce que l’on attend de la discipline, et à ce que l’on considère être une image positive et au niveau du championnat. Ce que je vous ai dit sur le Safety Car, c’est clair que c’est fait pour éviter une supposée domination de Toyota, qui d’ailleurs ne va pas se produire, mais à la limite ce n’est pas le problème, car si ça se trouve c’est nous qui allons en profiter. Mais même si on en profite, ce n’est pas ce que l’on souhaite. Notre position sur le Safety Car est vraiment en référence à l’esprit du Mans, et pas à l’intérêt à court terme de Toyota.

Ce mardi, ces propos ont parfois laissé une drôle d'impression, mais lorsqu'il est questionné sur l'éventualité d'un départ de Toyota comme prochaine étape, Pascal Vasselon botte en touche et conclut laconiquement : "C'est vous qui l'avez dit". Ces commentaires, réfléchis et éminemment politiques, peuvent également servir d'autres intérêts en tentant d'inverser la pression exercée pour la renvoyer, au hasard, sur les instances avant les éventuelles décisions qui pourraient être prises au cours de la semaine sur ces sujets. Mercredi, les Hypercars reprendront la piste, et c'est le verdict que beaucoup attendent en priorité.



