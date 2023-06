L'ACO et la FIA justifient le changement de BoP aux 24H du Mans

Au lendemain de la publication d'une modification importante de la BoP dans la catégorie Hypercar pour les 24 Heures du Mans, les instances ont justifié leur décision. Les changements apportés étaient inattendus dans la mesure où le système d'équilibrage des performances semblait figé, et même si un ajustement du rapport de forces entre les deux plateformes LMDh et LMH était pressenti.

Les documents qui régissent le fonctionnement de la BoP demeurent confidentiels et ne permettent pas de savoir comment le processus a suivi son cours, mais le législateur a procédé à une évolution individuelle de la BoP, c'est-à-dire en touchant aux caractéristiques propres à certaines voitures.

Mercredi soir, en amont de la Journée Test des 24 Heures du Mans qui aura lieu dimanche, on a ainsi appris que quatre des sept Hypercars du plateau (Toyota, Ferrari, Cadillac et Porsche) voyaient leur poids minimum être rehaussé, avec une ampleur plus ou moins importante : 37 kg pour les GR010 Hybrid, 24 pour les 499P, 11 pour les V-Series.R et 3 pour les 963.

Dans un communiqué commun, l'Automobile Club de l'Ouest et la FIA ont rappelé la philosophie de la BoP pour expliquer le choix de faire ces changements.

"Les premières courses de la saison 2023 du FIA WEC ont montré que les différences entre les voitures LMH concourant dans la catégorie Hypercar étaient plus importantes qu'initialement prévu", précisent les deux instances. "Compte tenu de ces facteurs, et à la suite d'une analyse approfondie des données disponibles, le Comité WEC a décidé que l'objectif d'assurer des conditions de concurrence équitables au sein de la catégorie Hypercar serait mieux atteint en mettant en œuvre une correction entre les plateformes LMH et LMDh, mais également au sein même de ces plateformes."

La nouvelle BoP est désormais en vigueur "jusqu'à nouvel ordre" et l'on ignore si elle peut encore faire l'objet de modifications entre la Journée Test et la course. Sa modification aurait été imposée par les instances, sans chercher à obtenir l'accord unanime des constructeurs.

Kamui Kobayashi, team principal de Toyota Gazoo Racing et engagé sur la GR010 Hybrid n°7, a simplement commenté : "L'ajout de 36 kg représente une perte de 1,2 seconde par tour. C'est un changement très, très douloureux. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de gagner, c'est la preuve que nous avons fait une bonne voiture. À tous les ingénieurs, je suis désolé pour notre manque de puissance. Mais même dans cette situation difficile, faisons une bonne voiture et gagnons !"

Évolution de la BoP avant la Journée Test

Hypercar Portimão, Spa

(poids, puissance) Le Mans

(poids, puissance) Toyota GR010 HYBRID (LMH) 1043 kg, 512 kW 1080 kg, 512 kW Ferrari 499P (LMH) 1040 kg, 509 kW 1064 kg, 509 kW Peugeot 9X8 (LMH) 1042 kg, 516 kW 1042 kg, 516 kW Glickenhaus-Pipo 007 (LMH) 1030 kg, 520 kW 1030 kg, 520 kW Vanwall Vandervell 680 (LMH) 1030 kg, 512 kW 1030 kg, 512 kW Porsche 963 (LMDh) 1045 kg, 516 kW 1048 kg, 516 kW Cadillac V-Series.R (LMDh) 1035 kg, 513 kW 1046 kg, 513 kW