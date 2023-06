La BoP modifiée avant les 24H du Mans, Toyota le plus touché

À bientôt trois jours de la Journée Test des 24 Heures du Mans, la Balance de Performance (BoP) de la catégorie Hypercar a été largement modifiée. Le poids minimum des Toyota, Ferrari, Cadillac et Porsche a été rehaussé par rapport aux deux dernières manches du FIA WEC, tandis que celui des autres concurrents, dont Peugeot, n'évolue pas.

Ce changement, qui a priori n'aurait pas dû avoir lieu, laisse entendre qu'un accord unanime a été trouvé entre les constructeurs engagés pour l'édition du centenaire.

Tous avaient signé en faveur du nouveau système de BoP introduit cette année, autorisant une seule révision de la plateforme équilibrant le LMH et le LMDh au cours des quatre premières épreuves de la saison, dont les 24 Heures du Mans. En revanche, les ajustements de BoP individuelle n'étaient théoriquement possibles qu'après l'échéance sarthoise. Le document qui régit la BoP demeurant secret, une certaine confusion règne sur cette question.

Toujours est-il que la nouvelle BoP a été publiée ce mercredi en amont de la Journée Test qui aura lieu dimanche, dans la foulée des deux journées de vérifications techniques dans le centre-ville du Mans. La plus grosse augmentation de poids vise les Toyota GR010 Hybrid, avec 37 kg supplémentaires, tandis que la plus faible hausse concerne les Porsche 963 avec 3 kg de plus sur la balance. Les Ferrari 499P embarqueront 24 kg de plus qu'à Spa-Francorchamps et Portimão. Quant aux Cadillac V-Series.R, elles pèseront 11 kg supplémentaires.

La puissance maximale autorisée pour les sept modèles différents engagés en Hypercar demeure inchangée, mais l'allocation énergétique par relais est elle aussi ajustée. Toyota, Ferrari et Cadillac disposeront d'un peu plus d'énergie afin de compenser leur hausse de poids : +4 mégajoules pour les GR010, +2 mégajoules pour les 499P et +1 mégajoules pour les V-Series.R.

Comme pour toute publication de nouvelle BoP par le législateur, il est précisé qu'elle entre en vigueur "jusqu'à nouvel ordre". Les instances n'ont toutefois donné aucune précision pour expliquer ce changement inattendu dans la BoP individuelle des machines, alors que c'était davantage un rééquilibrage entre les deux plateformes qui était attendu, comme le suggéraient les dirigeants de Porsche il y a quelques semaines.

Évolution de la BoP avant la Journée Test

Hypercar Portimão, Spa

(poids, puissance) Le Mans

(poids, puissance) Toyota GR010 HYBRID (LMH) 1043 kg, 512 kW 1080 kg, 512 kW Ferrari 499P (LMH) 1040 kg, 509 kW 1064 kg, 509 kW Peugeot 9X8 (LMH) 1042 kg, 516 kW 1042 kg, 516 kW Glickenhaus-Pipo 007 (LMH) 1030 kg, 520 kW 1030 kg, 520 kW Vanwall Vandervell 680 (LMH) 1030 kg, 512 kW 1030 kg, 512 kW Porsche 963 (LMDh) 1045 kg, 516 kW 1048 kg, 516 kW Cadillac V-Series.R (LMDh) 1035 kg, 513 kW 1046 kg, 513 kW