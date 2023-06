Le programme complet des 24 Heures du Mans 2023

Motorsport.com sera présent sur place pour vous faire vivre cette 91e édition des 24 Heures du Mans, avec toutes les actus et interviews. L'accent sera particulièrement mis sur la catégorie Hypercar, et la course sera à suivre en direct commenté sur notre site.

Les festivités débuteront dès le jeudi 1er juin, avec l'ouverture au Musée des 24 Heures du Mans d'une exposition unique au monde : 60 modèles ayant remporté l'épreuve, accompagnés de 21 voitures emblématiques, seront réunis.

Le lendemain, vendredi 2 juin, débuteront les traditionnelles vérifications techniques et administratives. Le Pesage, installé place de la République, constitue un grand temps fort. Il se conclura le samedi 3 juin avec une surprise puisque huit voitures rouleront dans les rues du Mans !

Le dimanche 4 juin, les voitures entreront en piste pour la Journée Test.

Le mardi 6 juin est une journée organisée pour le public. Sur le circuit, s'enchaîneront visite des stands, séances de dédicaces des pilotes (à 14h au circuit, à 18h en centre-ville) et pitstop challenge.

Mercredi 7 juin, la compétition reprendra ses droits. Après différentes sessions des courses support en matinée (Porsche Carrera Cup, Ferrari Challenge, Road to Le Mans), les premiers essais libres et qualificatifs des 24 Heures du Mans prendront place.

Le jeudi 8 juin sera synonyme d'Hyperpole. Cette séance à part laissera 24 concurrents (8 en Hypercar, 8 en LMP2 et 8 en LMGTE Am) rivaliser sur les 13,626 km du circuit, à partir de 20h, en pleine recherche de la vitesse pure, et sans contrainte de trafic.

Le centenaire célébré le vendredi

Le vendredi 9 juin sera la journée dédiée aux festivités du centenaire. Après les courses support en matinée, la célèbre parade des pilotes traversera Le Mans à partir de 14h. De nombreuses activités seront organisées sur le circuit, où les spectateurs qui pourront fouler la piste des 24 Heures du Mans.

La Patrouille de France survolera le circuit du Mans à deux reprises.

La célébration officielle du centenaire des 24 Heures du Mans débutera à 19h sur la ligne droite des stands. La famille des 24 Heures sera mise à l'honneur, avec des défilés de toutes les personnes impliquées dans l'organisation de l'événement. Un passage aérien accompagnera ce moment, marqué par le survol de la Patrouille de France à 19h15.

À partir de 19h30 se déroulera la présentation des Légendes. Pilotes et voitures de la grande exposition du centenaire offriront aux spectateurs des souvenirs exceptionnels, avec notamment un départ "type Le Mans" à 20h45.

Le moment tant attendu, le départ des 24 Heures du Mans, se déroulera le samedi 10 juin à 16h. Avant cet instant crucial, de nombreuses animations viendront célébrer le Centenaire : parade de voitures de la grande exposition et de pilotes de légende, nouveau survol de la Patrouille de France...

Rendez-vous le dimanche 11 juin à 16h pour connaître le grand vainqueur de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans !

Le programme complet

Vendredi 2 juin 10h00 - 19h00 Vérifications administratives et techniques (pesage) (Place de la République) Samedi 3 juin 10h00 - 15h00 Vérifications administratives et techniques (pesage) (Place de la République) Dimanche 4 juin 10h00 - 13h00 15h30 - 18h30 Journée Test Mardi 6 juin 14h00 - 15h00 Séance d'autographes (pitlane) 14h00 - 18h00 Visite des stands 15h15 - 16h30 Pitstop challenge Mercredi 7 juin 14h00 - 17h00 Essais Libres 1 19h00 - 20h00 Essais qualificatifs 22h00 - 00h00 Essais Libres 2 Jeudi 8 juin 15h00 - 18h00 Essais Libres 3 20h00 - 20h30 Hyperpole 22h00 - 23h00 Essais Libres 4 Vendredi 9 juin 14h00 Parade des pilotes (centre-ville) 15h00 - 19h00 Ouverture de la piste au public 19h00 - 21h00 Célébration officielle du centenaire Samedi 10 juin 12h00 - 12h15 Warm-up 16h00 Départ de la 91e édition Dimanche 11 juin 16h00 Arrivée de la 91e édition