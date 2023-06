Alpine dévoile son prototype LMDh pour 2024

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Dans une année de transition pour son programme d'Endurance, Alpine a maintenu sa présence aux 24 Heures du Mans grâce à un programme LMP2 toujours mené par Signatech. Une situation qui rend toutefois plus discrète son implication, dans une édition du centenaire marquée par le véritable avènement de l'ère Hypercar dans la bataille pour le classement général.

Le général, c'est justement ce que le constructeur français visera de nouveau à compter de 2024 avec, on le sait depuis de longs mois désormais, un programme en LMDh avec deux prototypes engagés en FIA WEC sur l'ensemble de la saison. Cette décision a été prise en amont, alors qu'Alpine avait joué le jeu de la catégorie Hypercar en 2021 et 2022 grâce à l'exploitation d'un ex-prototype LMP1 qui avait obtenu une dérogation et vu ses performances bridées.

Conformément à ce qu'exige la plateforme technique LMDh, Alpine a eu recours à un châssis fourni par un des constructeurs homologués et a poursuivi sur ce point la collaboration déjà entamée par le passé avec Oreca. La firme de Hugues de Chaunac avait cependant un premier programme LMDh à honorer avec Acura pour 2023, ce qui explique cette année de patience dont a dû faire preuve la marque au A fléché.

Le A fléché, justement, sera le signe distinctif largement reconnaissable par les futurs adversaires d'Alpine s'ils se retrouvent derrière ! Le prototype, présenté ce vendredi matin au Mans, l'arbore notamment avec la forme très originale de ses feux arrière.

Dévoilée dans une version dite "Beta", la voiture répondant au nom de A424 offre pour le reste une ligne générale conforme à ce qui était attendu, le règlement permettant d'intégrer les codes stylistiques souhaités par les constructeurs. Son air de ressemblance avec l'Acura qui roule déjà en IMSA ne peut pas totalement gommer cette filiation naturelle, mais on retrouve également des formes rappelant la Ferrari 499P ou la Vanwall Vanderwell.

Concernant le programme sportif, Alpine devrait en dire plus dans les prochaines semaines, notamment concernant les pilotes qui défendront ses couleurs en WEC. Nicolas Lapierre, qui est chargé du développement du prototype, et Matthieu Vaxiviere, sont plus que fortement pressentis pour intégrer les équipages.

