Le LMP2 en FIA WEC, c'est terminé

Le FIA WEC a officiellement annoncé la disparition de la catégorie LMP2 dès la saison prochaine. Le Championnat du monde d'Endurance s'articulera dès lors autour de deux catégories, l'Hypercar d'une part pour les prototypes, et le nouveau LMGT3 d'autre part pour les GT. Seuls ces deux types de machines seront admises en WEC à partir de 2024.

Cette petite mort du LMP2 était prévisible et quasiment déjà annoncée, compte tenu de la croissance exponentielle de la catégorie Hypercar, réunissant les LMH et les LMDh. Alors que le plateau est déjà fourni cette année, il accueillera l'an prochain trois constructeurs supplémentaires, à savoir Alpine, BMW et Lamborghini, sans compter les programmes indépendants (comme celui que prépare Isotta Fraschini) ou la possibilité pour des équipes clientes de faire rouler des Hypercars.

Alors que le WEC peut compter jusqu'à 38 engagés, la catégorie Hypercar pourrait accueillir jusqu'à 20 voitures, ne laissant plus de place aux concurrents du LMP2. Cette catégorie ne sera pas rayée du paysage de l'Endurance pour autant puisqu'elle est amenée à rester le fer de lance des championnats continentaux comme l'European Le Mans Series et l'Asian Le Mans Series. Par ailleurs, l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, a confirmé ce vendredi matin qu'au moins 15 places seraient réservées à des LMP2 sur la grille de la prochaine édition.

Depuis le changement de réglementation du LMP2 en 2017, la catégorie a vu Oreca s'emparer de la quasi-totalité du marché tandis que les performances n'ont cessé d'être réduites afin de maintenir l'écart avec la catégorie Hypercar, moins performante que le LMP1.

"Si on retourne un petit peu en arrière, cette Oreca 07 a pu tourner en 3'24 ici, ce qui est aussi rapide qu'une Hypercar", a confié à Motorsport.com Louis Delétraz, engagé cette année en LMP2 avec le Team WRT, qui s'occupera l'an prochain du programme WEC de BMW en LMDh. "Mais on nous a ralenti, ce qui a du sens en raison des nouvelles Hypercars. Je suis très ami avec Hugues de Chaunac et je dois dire chapeau, cette voiture est fantastique, elle a donné beaucoup d'opportunités à des jeunes pilotes, fait naître des carrières, et fait monter des pilotes en Hypercar."

Ce vendredi matin, la traditionnelle conférence annuelle de l'ACO a également permis de dévoiler officiellement le calendrier 2024 du FIA WEC. La date des 24 Heures du Mans 2024 est quant à elle fixée au week-end des 15 et 16 juin.