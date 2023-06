Le WEC révèle son calendrier 2024, Imola remplace Monza

Huit manches réparties sur huit mois : voilà le programme pour le Championnat du monde d'Endurance 2024, comme cela a été officiellement annoncé ce vendredi matin, en marge des 24 Heures du Mans. Ces huit épreuves permettent à la discipline de retrouver un calendrier aussi fourni qu'avant la pandémie de COVID-19.

Parmi les informations principales, Imola entre donc dans la danse en remplacement de Monza. Une arrivée précipitée par la nécessité de déplacer la manche italienne par rapport à sa date de juillet afin de faire place pour une course supplémentaire hors Europe. Or, dans ces conditions, Monza ne pouvait accueillir d'épreuve en avril car des travaux sont prévus sur l'Autodrome à ce moment-là.

Les 6 Heures d'Imola feront donc leur apparition en tant que deuxième date, entre la manche inaugurale au Qatar début mars et la traditionnelle épreuve de Spa, déplacée au second week-end de mai. Imola a déjà accueilli une étape de l'International Le Mans Cup (sorte d'ancêtre du WEC) en 2011 ainsi que l'ELMS entre 2013 et 2016.

Outre l'arrivée d'Imola, les retours d'Interlagos (pour la première fois depuis 2014) et d'Austin sont à signaler. La manche brésilienne aurait déjà dû être au programme de la saison 2019-2020 avant une annulation ; Austin avait d'ailleurs été sa manche de remplacement, en février 2020, ce qui constitue la dernière apparition du circuit texan au calendrier du WEC. Auparavant, et avant Sebring, le COTA avait figuré au calendrier entre 2013 et 2018.

Parmi les curiosités du calendrier, l'épreuve du Qatar, sur le circuit de Losail, ira au-delà de la durée d'abord annoncée de 6 heures. En effet, une distance totale de 1812 km sera visée, afin de célébrer l'année d'indépendance du pays. Malgré tout, la durée de l'épreuve sera limitée à 10 heures. Le Prologue sera également organisé au Qatar, le week-end précédant la manche d'ouverture.

Annoncé lors de la traditionnelle conférence de presse de l'Automobile Club de l'Ouest ce vendredi au Mans, le calendrier a été ratifié par un vote électrique du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Le calendrier 2024 du WEC

Date Épreuve 24-25 février Prologue au Qatar 2 mars 1812 km du Qatar (limite de 10h) 21 avril 6 Heures d'Imola 11 mai 6 Heures de Spa 15-16 juin 24 Heures du Mans 14 juillet 6 Heures de São Paulo (Interlagos) 1er septembre Lone Star Le Mans (Austin) 15 septembre 6 Heures de Fuji 2 novembre 8 Heures de Bahreïn