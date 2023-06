Alpine offre un aperçu de son prototype LMDh

C'est le vendredi 9 juin prochain, à la veille de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, que l'on en apprendra un peu plus encore sur le futur programme d'Alpine en Hypercar. Dans le cadre de la grande semaine mancelle, le constructeur français pourrait même lever le voile sur son prototype LMDh, dont la conception du châssis a été confiée à Oreca. Ce mardi, la marque tricolore a dévoilé un premier teaser pour mettre ses nombreux fans en appétit.

Alpine a annoncé à la fin de la saison 2021 son choix de s'engager, à terme, au plus haut niveau de l'Endurance dans la catégorie Hypercar, via la plateforme réglementaire technique LMDh. Comme l'exige cette option, l'acquisition du châssis se fait auprès d'un constructeur homologué et le partenariat a été noué avec Oreca. La structure dirigée par Hugues de Chaunac disposait cependant d'un autre programme avec Acura, qui a donc eu la priorité pour 2023.

C'est ce qui explique l'absence d'Alpine cette année en Hypercar, aussi bien en WEC qu'aux 24 Heures du Mans. Contrairement à 2021 et 2022, l'ex-prototype LMP1 qui était exploité par Alpine et Signatech n'a pas été autorisé à concourir, une décision naturelle compte tenu de l'afflux de nouveaux programmes d'usine. Pour se maintenir dans le bain de la compétition tout en préparant son retour en Hypercar, la marque tricolore a donc décidé de repasser pour cette année de transition par la case LMP2 et alignera deux Oreca 07 au Mans dans quelques jours.

Alpine n'a pas encore donné les détails techniques de sa motorisation pour son futur prototype, même si l'éventualité d'utiliser un bloc hybride dérivé de celui utilisé en Formule 1 a été rapidement écartée. Ce moteur est au banc d'essai depuis l'année dernière. Quant au châssis, qui sera donc le même que celui utilisé par Acura en IMSA, il sera habillé d'une carrosserie permettant de traduire l'identité stylistique souhaitée, l'un des buts recherchés par cette nouvelle réglementation. Le programme sportif restera confié aux troupes de Philippe Sinault chez Signatech.

On ignore encore le nom qui sera donné au prototype LMDh dont la première image a donc été publiée. En décembre dernier, Bruno Famin, directeur exécutif d'Alpine Racing, affirmait que le programme était dans les temps. Le rendez-vous manceau sera à coup sûr l'occasion de faire le point sur les échéances à venir.