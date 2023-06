Les catégories aux 24 Heures du Mans, mode d'emploi

VOIR AUSSI : Le programme complet des 24 Heures du Mans 2023

Hypercar

Les numéros des Hypercars sont affichés sur fond rouge.

Chrono estimé : 3min24s

Aux 24 Heures du Mans, la catégorie Hypercar rassemble les voitures conçues selon deux réglementations techniques possibles : LMH et LMDh. Une Balance de Performance (BoP) assure l'équilibre entre les constructeurs et entre les deux plateformes techniques afin de ne pénaliser aucune technologie et de favoriser un resserrement des performances dans la même fenêtre. Il s'agit de la catégorie aux performances les plus relevées, et qui abrite donc le futur vainqueur de l'épreuve au classement général.

Les grandes lignes du LMH

Libre conception du châssis

Cylindrée du moteur thermique libre

Système hybride autorisé sur l'essieu avant

Les grandes lignes du LMDh

Châssis obligatoirement fourni par un constructeur homologué

Épine dorsale du châssis similaire à celle du futur LMP2

Système hybride standard obligatoire sur l'essieu arrière

Avant application de la BoP, toutes les voitures en Hypercar disposent d'une puissance maximale de 520 kw (707 ch), d'un poids minimum de 1030 kg et sont équipées de pneus Michelin. Le système hybride à l'arrière est standard et obligatoire pour les prototypes LMDh. Il est autorisé à l'avant en LMH mais facultatif.

La Porsche 963 devant la Peugeot 9X8 à Spa.

Qui a choisi quoi ?

LMH Châssis Moteur Hybride 4x4 Engagement Toyota GR010 Hybrid Toyota Toyota V6 bi-turbo Oui Oui 2021 Glickenhaus 007 LMH Glickenhaus Pipo V8 bi-turbo Non Non 2021 Peugeot 9X8 Peugeot Peugeot V6 bi-turbo Oui Oui 2022 Ferrari 499P Ferrari Ferrari V6 bi-turbo Oui Oui 2023 Vanwall LMH Vanwall Gibson V8 Non Non 2023

LMDh Châssis Moteur Hybride 4x4 Engagement Porsche 963 Multimatic Porsche V8 bi-turbo Oui Non 2023 Cadillac Dallara Cadillac V8 Oui Non 2023

LMP2

Les numéros des LMP2 sont affichés sur fond bleu.

Chrono estimé : 3min28s

Au fil du temps, Oreca s'est imposé comme la référence du LMP2 et, aux 24 Heures du Mans, les 24 concurrents engagés disposeront tous du châssis 07 du constructeur français. Ces prototypes de 930 kg sont toujours propulsés par le même bloc Gibson V8, commun à tous et d'une puissance de 560 ch.

Le prix de vente d'une voiture neuve complète, sans moteur ou équipement électronique homologué, ne doit pas dépasser 483 000 €. Chaque équipage doit être composé d'au moins un pilote dit "amateur", c'est-à-dire catégorisé Silver ou Bronze par la FIA. Un équipage composé d'au moins un pilote bronze est éligible au classement Pro/Am établi au sein même de la catégorie LMP2.

La livrée spéciale pour le centenaire des 24 Heures du Mans chez Nielsen Racing.

LMGTE Am

Les numéros des LMGTE Am sont affichés sur fond orange.

Chrono estimé : 3min54s

La disparition du LMGTE Pro laisse la seule catégorie LMGTE Am réunir les GT aux 24 Heures du Mans cette année, avant de laisser la place en 2024 à la future catégorie LMGT3.

Les autos engagées en LMGTE Am doivent être issues de voitures de série, régies par une BoP, et aligner des équipages amateurs (selon la catégorisation FIA des pilotes).

La Corvette C8.R en lice dans la catégorie LMGTE Am.

Innovative Car

Le numéro de l'Innovative Car est affiché sur fond noir.

Chrono estimé : inconnu

En 2023, ce que l'on a connu par le passé comme le 56e stand, ou stand réservé aux nouvelles technologies, est de retour. Cette année, il ouvre ses portes à Hendrick Motorsports, qui alignera une Chevrolet Camaro ZL1 initialement conçue pour rouler en NASCAR et modifiée pour les 24 Heures du Mans. Elle sera confiée à Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller et Jenson Button.

La Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR.