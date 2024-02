Le Prologue du WEC au Qatar menacé de report

Le Prologue du FIA WEC, programmé le week-end prochain sur le circuit de Losail, au Qatar, est menacé de report par des problèmes d'acheminement de matériel qui touchent plusieurs concurrents du plateau.

Cette séance d'essais officiels, organisée sur deux jours juste avant la manche d'ouverture du championnat, doit théoriquement se dérouler le samedi 24 et le dimanche 25 février, soit une semaine tout juste avant les 1812 KM du Qatar, dont la course doit quant à elle avoir lieu le samedi 2 mars.

Toutefois, ces essais pourraient être décalés car de nombreuses équipes attendent encore de recevoir sur place leur voiture et leur matériel. Ces problèmes de fret ont été confirmés par les organisateurs du championnat, qui sont déjà prêts à s'adapter en conséquence et pourraient même prendre une décision très rapidement.

"En raison des perturbations actuelles sur la voie maritime en mer Rouge, un certain nombre de conteneurs ont été retardés dans leur acheminement vers le Qatar pour la manche d'ouverture du FIA WEC", précise un communiqué. "Le championnat s'attend à un retard de 24 à 48 heures pour une partie du fret devant arriver sur le circuit, et nous tenons les équipes régulièrement informées de l'évolution de la situation. Le planning du Prologue pourrait donc être modifié et une décision devrait être prise sous peu."

Le mois dernier, dans un autre championnat, des problèmes identiques avaient contraint les organisateurs des 24 Heures de Dubaï à modifier la date de leur épreuve, la décalant d'une quinzaine de jours, au point d'entrer en conflit de date avec les 24 Heures de Daytona. Cependant, concernant les organisateurs du WEC, la flexibilité semble plus grande et elle est facilitée par le fait que le paddock s'installe au Qatar pour une durée rallongée afin d'y courir la première course de la saison dans la foulée.

Le plateau du FIA WEC compte cette année 37 concurrents engagés par 14 constructeurs.