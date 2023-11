Le WEC 2024 avec 14 constructeurs, 37 autos, et Valentino Rossi !

BMW a officialisé ce lundi des éléments plus concrets de son engagement en FIA WEC la saison prochaine. Comme attendu, le constructeur allemand engagera deux prototypes LMDh dans la catégorie Hypercar, programme pour lequel il a confirmé ses premiers pilotes. À cela s'ajoutera une présence dans la nouvelle catégorie LMGT3, là aussi avec deux autos, avec le très attendu Valentino Rossi au volant de l'une d'elles !

Cette annonce intervient alors que le FIA WEC a dévoilé une liste de 37 concurrents engagés pour la saison 2023 : 19 en Hypercar et 18 en LMGT3. En plus des deux BMW, on retrouvera comme prévu deux Toyota, deux Porsche Penske, deux Alpine LMDh, deux Ferrari 499P d'usine, deux Peugeot 9X8, une Lamborghini LMDh et une Cadillac LMDh. Il faut y ajouter deux Porsche clientes pour Jota et Proton, ainsi qu'une Ferrari LMH cliente pour AF Corse, avec déjà Robert Kubica annoncé à son volant.

La catégorie reine est complétée par la nouvelle Hypercar d'Isotta Fraschini (Alejandro Garcia et Jean-Karl Vernay sont annoncés à son volant).

De son côté, BMW confirme d'ores et déjà Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde pour mener les équipages encore à compléter des deux M Hybrid V8, où l'on attend également vraisemblablement le nouveau pilote d'usine Raffaele Marciello. Mais la marque bavarois fait surtout fort en LMGT2, où Valentino Rossi sera donc présent toute l'année au sein du Team WRT, tout comme Augusto Farfus. Là aussi, les quatre autres pilotes seront officialisés ultérieurement.

Concernant cette nouvelle catégorie LMGT3, qui succède au LMGTE Am, on dénombre pas moins de neuf constructeurs représentés, avec chacun deux voitures : Aston Martin, BMW, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Ford, Lexus, Corvette et Porsche. L'absence de Mercedes, qui espérait un temps monter un programme, est ainsi confirmée.

Pour en revenir aux pilotes, la liste des engagés est encore très incomplète. En Hypercar, Toyota a déjà confirmé ses équipages, tandis qu'ils demeureront inchangés chez Porsche. Ferrari indique la présence d'Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi, alors que Nicklas Nielsen a récemment prolongé son contrat. Chez Peugeot, on sait déjà que Stoffel Vandoorne succèdera à Gustavo Menezes. Quant à Alpine, on connaît l'identité des six hommes depuis la semaine dernière, mais pas leur répartition.

La liste complète des engagés est disponible ici

"Après une saison 2023 historique, marquée par le centenaire des 24 Heures du Mans, place désormais à 2024", se réjouit Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Cette nouvelle année s’annonce unique dans l’histoire de l’endurance et du sport automobile. Tout au long des huit courses du championnat, qui comprend des destinations inédites, les plus grandes marques de la planète vont s’affronter. Une grille pleine de promesses, avec de nombreux enjeux tant en Hypercar qu’en LMGT3. Rendez-vous en février pour le Prologue sur le magnifique tracé du Circuit International de Losail."