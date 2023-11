Le WEC a pris une "décision difficile" en recalant Vanwall

Dévoilée lundi, la liste des engagés en FIA WEC pour la saison 2024 a notamment été marquée par l'absence dans la catégorie Hypercar de l'équipe Vanwall Racing. La structure dirigée par Colin Kolles, présente en 2023, a été recalée par les organisateurs, comme il y a deux ans. Un choix qualifié de "très difficile" mais selon eux inévitable.

Directeur général du championnat, Frédéric Lequien a d'abord répété avoir "beaucoup d'admiration et de respect pour l'équipe", qui ne figurera pas au sein d'un plateau regroupant l'an prochain 19 Hypercars. Sans entrer dans des détails spécifiques, il a justifié le choix fait par le comité de sélection, composé de représentants du WEC, de la FIA et de l'Automobile Club de l'Ouest.

"Je préférerais avoir tout le monde sur la grille, mais on a un nombre limité de voitures [37] que l'on peut accepter, donc on doit prendre certaines décisions", précise-t-il. "Je pense que l'on a pris des décisions bonnes et logiques, même si elles n'étaient pas faciles. Je ne ferai pas trop de commentaires sur ces décisions : on doit prendre notre décision en se basant sur différents critères, qui sont clairement inscrits dans la réglementation sportive, et pour Vanwall Racing, certains d'entre eux n'étaient pas OK."

Ces critères auxquels Frédéric Lequien fait référence sont les suivants : le palmarès en piste du concurrent, son intérêt pour le championnat, sa participation régulière et sa situation financière. Tout prétendant à la catégorie Hypercar doit également soumettre un dossier de présentation incluant "des informations sur la marque", puisque ce niveau est réservé aux constructeurs de voitures de route.

Le WEC a refusé de préciser quel critère posait problème avec Vanwall, tout comme Colin Kolles n'a pas souhaité commenter le rejet de sa candidature pour la saison 2024. L'équipe prévoyait d'aligner son prototype LMH Vandervell 680 avec un tout nouveau bloc moteur censé succéder au V8 Gibson utilisé cette année.

L'équipe Kolles a fait sa toute première apparition aux 24 Heures du Mans en 2009 en alignant deux Audi R10 TDI clientes, avant de courir en LMP2 puis de participer plusieurs fois en LMP1 avec sa propre voiture à partir de 2014, avec très peu de succès à la clé.

Propos recueillis par Gary Watkins