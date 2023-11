Vanwall va changer de moteur pour son Hypercar

Colin Kolles, patron de l'écurie Vanwall Racing, a révélé que le moteur atmosphérique V8 Gibson de 4,5 litres qui propulsait sa LMH non hybride cette saison serait remplacé en 2024. L'identité du nouveau moteur est encore inconnue.

"On peut dire que l'on change le moteur pour la saison prochaine", confirme Colin Kolles à Motorsport.com. "Ce sera un turbo, et un moteur qui a fait ses preuves, avec suffisamment de puissance et une bonne fiabilité. Ce n'est en aucun cas une expérimentation."

ByKolles, qui exploite l'équipe sous la bannière Vanwall en Hypercar, avait conservé le bloc Gibson GL458 V8 hérité de la dernière génération de son prototype CLM P1/01 en LMP1. Celui-ci avait était doté à ses débuts en 2014 d'un moteur V6 AER.

Le choix de changer la motorisation de la Vanderwell 680 provient de l'incapacité du V8 Gibson à atteindre la puissance maximale allouée à Vanwall dans le cadre de la Balance de Performance (BoP). "Dans la chaleur de Bahreïn, on était 60 kW (82 ch) en-dessous, et quand il faisait plus frais de nuit, c'était 50 kW (68 ch)", affirme Colin Kolles.

La BoP accordait pour les trois dernières épreuves de la saison une puissance maximale de 520 kW à la Vanwall, soit 707 ch. Gibson Technologies a refusé de commenter les chiffres de puissance moteur mesurés sur l'Hypercar.

L'ex-équipe ByKolles a fait cette année son retour en WEC après avoir été recalée pour la saison 2022. Si Ferrari décide d'engager une LMH privée l'an prochain, il y aura probablement trop de prétendants à la catégorie Hypercar. Interrogé sur le fait de conserver sa place sur la grille, Colin Kolles reste factuel : "On verra, mais on est en conformité avec toute la réglementation". Il insiste notamment sur le fait que son équipe a "conçu un très bon châssis", rappelant que "ce n'est pas une LMDh".

Concernant les pilotes pour l'an prochain, il se veut également confiant : "Je ne crois pas que ce sera un problème majeur". Esteban Guerrieri est le seul à avoir participé aux sept manches de la saison 2023, puisque Jacques Villeneuve a été remplacé par Tristan Vautier juste avant les 24 Heures du Mans et que Tom Dillmann a quitté l'équipe juste après la classique mancelle, remplacé successivement par Joao Paulo de Oliveira et Ryan Briscoe.