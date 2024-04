Comment Vanwall veut reprendre sa place en WEC

Absent du championnat cette saison, où les places sont devenues chères au sein d'un plateau Hypercar en constante augmentation, Vanwall veut réintégrer le FIA WEC en 2025. Pour y parvenir, la structure dirigée par Colin Kolles procède à des modifications importantes de son Hypercar, la Vandervell 680, que l'on avait vue en piste la saison dernière.

Non sélectionnée par l'ACO et la FIA en 2024, l'équipe planche sur plusieurs changements, au premier rang desquels le passage annoncé dès novembre dernier au moteur français Pipo, qui équipait auparavant les Glickenhaus. Le V8 turbo de 3,5 litres est destiné à régler une grande partie des problèmes de performance rencontrés par Vanwall l'an passé, quand sa machine utilisait le V8 atmosphérique Gibson de 4,5 litres sans parvenir à en tirer la quintessence. Selon Colin Kolles, qui a donné des précisions à la rédaction allemande de Motorsport.com, le déficit de puissance était alors estimé à 60 kW, soit un peu plus de 80 ch.

Ce changement de motorisation s'accompagne évidemment de modifications à mener sur la voiture, qui va toutefois conserver sa monocoque d'origine, évitant ainsi de repasser les crash-tests obligatoires. En revanche, les éléments périphériques vont fortement évoluer, notamment pour favoriser le refroidissement du nouveau bloc. Les échappements vont également être adaptés et tout cela aura une incidence sur la carrosserie de la Vandervell 680 et sur son aérodynamique, qui sera parallèlement optimisée pour coller davantage à la fenêtre de performance visée.

Le nouveau moteur est par ailleurs couplé à une nouvelle boîte de vitesses, à sept rapports au lieu de six auparavant, ce qui engendre une refonte de l'électronique et des composants matériels qui y sont liés. Vanwall pourra ainsi bénéficier de la dernière spécification de l'unité de contrôle fournie par Cosworth.

Preuve de l'ampleur des changements, l'équipe prévoit également l'introduction d'un système de freinage brake-by-wire dans l'optique d'apporter plus de stabilité dans les zones de freinage. Les spécifications des disques et plaquettes de freins seront elles aussi revues, tout comme le refroidissement de tous ces éléments. Sur le plan purement mécanique, le système de direction n'est pas oublié, en lien avec une nouvelle géométrie de la suspension, cette fois-ci pour mettre en œuvre des leçons tirées lors de la saison 2023.

Colin Kolles indique que la nouvelle version de la Vandervell 680 est actuellement en construction et que son premier roulage ne devrait plus tarder. Il faudra ensuite convaincre les instances, avec la volonté déjà affirmée de respecter la règle qui pourrait voir le jour en 2025 et qui exigerait de chaque constructeur l'engagement de deux autos à l'année dans la catégorie Hypercar.

Avec Heiko Stritzke