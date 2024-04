Doublé Ferrari devant Peugeot pour les premiers essais à Imola

Le deuxième week-end de compétition de la saison se tient à Imola, circuit qui a souvent accueilli l'ELMS par le passé mais où le WEC se produit pour la toute première fois. Le week-end a débuté avec une séance de 90 minutes dominée par Ferrari.

Le constructeur italien, qui évolue à domicile, a rapidement pris le pouvoir au cours de cette séance, d'abord grâce à Antonio Fuoco dans la #50, puis avec Ye Yifei au volant de la 499P cliente d'AF Corse, la concurrence étant reléguée à une demi-seconde. Ce doublé était assuré après une vingtaine de minutes et n'a pas été remis en cause par la suite.

Le premier rival des Ferrari a été Peugeot, mais avec six dixièmes de retard, grâce à la #93. Le Lion lance la nouvelle version de sa 9X8 ce week-end, avec l'apparition remarquée d'un aileron arrière sur le bolide français. C'est également en début de séance que Mikkel Jensen a réalisé le meilleur chrono du prototype, au volant duquel Jean-Éric Vergne s'est arrêté quelques secondes en bord de piste après une demi-heure, avant de repartir. Le drapeau rouge a néanmoins été déployé. La #94 s'est moins fait remarquer puisqu'elle a conclu la séance en 13e position.

La Lamborghini #63 a été classée au quatrième rang devant la troisième Ferrari, la #51. Dominatrices au Qatar, les Porsche sont restées discrètes, avec un tir groupé de celle de Proton et des deux officielles, la #5 devant la #6, entre la septième et la neuvième place. Celles de Jota ont été encore plus distancées, en 11e et 19e position.

Les Toyota sont elles aussi en retrait puisqu'elles occupent les deux dernières positions du top 10, avec la #7 devant la #8, et un retard qui dépasse la seconde. Quant aux Alpine, elles ne sont que 15e et 17e, la #36 faisant mieux que la #37. Cette dernière pointe à plus de deux secondes de la Ferrari de tête. Les BMW, l'Isotta Fraschini et la Cadillac ont aussi terminé hors du top 10.

En LMGT3, les Corvette TF Sport ont réalisé un doublé, avec la #82 pilotée par Daniel Juncadella devant la #81 de Maxime Martin. Le troisième temps est revenu à la Ferrari Vista AF Corse #54.

Aucun incident majeur n'a été à noter au cours de cette séance : après le bref drapeau jaune provoqué par Vergne, la procédure de Full Course Yellow a été mise en place en raison de la présence de graviers au virage 3.

La deuxième séance se tiendra en fin de journée, de 17h15 à 18h45.

6H d'Imola - Essais Libres 1

Résultats à venir.