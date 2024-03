La nouvelle Peugeot 9X8 dévoilée avec son aileron arrière

Peugeot Sport a dévoilé ce lundi matin la très attendue nouvelle spécification de son Hypercar, engagée en FIA WEC et aux 24 Heures du Mans. Près de deux ans après ses débuts en compétition, à Monza en juillet 2022, la 9X8 évolue avec l'espoir de se rapprocher encore des premières positions.

"Le principal facteur dans la décision de modifier la voiture était de moins dépendre de la BoP, que l'on ne peut pas contrôler", indique le directeur technique Olivier Jansonnie. "On veut faire quelque chose qui nous rapproche davantage de nos concurrents au niveau du concept, de sorte à pouvoir être dans la bonne zone de performance indépendamment de ce que fait la BoP."

Visuellement, le changement est frappant puisque c'est la fin de ce qui aura constitué la marque de fabrique du Lion depuis son grand retour en Endurance : l'absence d'aileron arrière. On savait depuis plusieurs mois déjà que Peugeot avait fait le choix d'une aéro plus conventionnelle pour cette deuxième phase de développement de sa machine, et on avait déjà vu un aileron apparaître lors d'essais menés fin décembre sur le circuit Paul-Ricard.

Désormais, l'on peut observer davantage comment cet élément vient s'intégrer, et il ne signe pas pour autant la disparition des deux appendices qui existaient déjà de part et d'autre de l'arrière de la 9X8. L'aileron arrière vient s'y adjoindre pour s'intégrer, tandis que la dorsale de requin à la forme elle aussi caractéristique est maintenue telle qu'on la connaissait déjà.

Environ "90 à 95% des surfaces de la voiture" ont fait l'objet d'une modification, tandis que la monocoque et les structures de crash sont les mêmes. C'est ce qui a permis d'éviter de repasser par un processus de crash-test FIA, et ainsi de gagner du temps. On ignore combien de jokers techniques, parmi les cinq à disposition de chaque constructeur, ont été utilisés.

VIDÉO - Peugeot dévoile la nouvelle 9X8 avec un aileron arrière

L'autre changement majeur sur la 9X8 se trouve au niveau des roues, et c'est un facteur qui a longtemps été décrit par Peugeot comme l'une des raisons de ses difficultés. Dans un contexte où la réglementation a plusieurs fois varié avant l'avènement de la catégorie Hypercar, le constructeur français estimait s'être retrouvé prisonnier de son choix, qui était de s'équiper de pneus larges de 31 cm à l'avant comme à l'arrière, contrairement à la concurrence.

En faisant évoluer son concept général, Peugeot a pu cette fois procéder au changement – que Toyota avait par exemple initié dès 2022 sur sa GR010 Hybrid – et désormais, la 9X8 sera chaussée avec des gommes de 29 cm de largeur à l'avant, et de 34 cm de largeur à l'arrière.

Dans l'ensemble, la répartition du poids de la 9X8 a été revue et c'est ce qui a également permis à Peugeot de procéder à quelques corrections sur son moteur V6 bi-turbo ainsi que sur la boîte de vitesses à 7 rapports qui y est associée.

La Peugeot 9X8 arbore par ailleurs une toute nouvelle livrée, qui symbolise une "meute de lions".

Peugeot a débuté la saison 2024, à Losail, avec l'ancienne version de son Hypercar, qui s'y est battu aux avant-postes avant une terrible désillusion à moins de deux tours de l'arrivée. La première sortie de la 9X8 dans sa nouvelle spécification est attendue dès le mois prochain, à l'occasion des 6 Heures d'Imola le 21 avril.