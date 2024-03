La Peugeot n°93 disqualifiée après ses malheurs à Losail

L'issue des 1812 KM du Qatar aura décidément été douloureuse jusqu'au bout pour Peugeot Sport. Après avoir fait le show en début de course puis s'être brillamment battu tout du long pour terminer sur le podium, l'équipage n°93 formé par Jean-Éric Vergne, Nico Müller et Mikkel Jensen était en lice pour la deuxième place.

Cette position finale tendait les bras aux trois hommes lorsque la 9X8 s'est soudainement retrouvée au ralenti dans l'avant-dernier tour, alors que Vergne était à son volant. "Il y a eu un problème de remplissage d’essence lors du dernier pit stop que nous devons encore comprendre, et Jean-Éric a dû finir avec le moteur électrique", a indiqué Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport.

La lionne est tout de même parvenue à passer sous le drapeau à damier en septième position avant de s'immobiliser définitivement quelques mètres plus loin, dans la ligne droite principale du circuit de Losail. Un arrêt définitif qui a empêché le pilote français de rejoindre le parc fermé, ce qu'exige pourtant clairement la réglementation.

Les commissaires ont rendu leur décision quelques heures après la course et ont décidé d'exclure la Peugeot n°93, qui n'inscrira donc pas le moindre point au championnat.

"Le concurrent a commis une infraction au règlement technique (art. 5.3.2 du Règlement Technique LMH) en ne rejoignant pas son stand après avoir utilisé la commande électrique du MGUK", indique leur rapport. "En raison de cette infraction, et du choix du concurrent de ne pas se conformer à cette règle technique dans l'espoir d'être classé, la voiture n°93 a pu franchir la ligne d'arrivée avant de s'arrêter définitivement dans la ligne droite, sans pouvoir rejoindre le parc fermé."

"Néanmoins, un concurrent ne peut pas bénéficier d'une infraction qu'il a commise à l'égard de la réglementation. Par conséquent, les commissaires ont déterminé que le fait que la voiture n°93 ait franchi la ligne d'arrivée ne peut être pris en compte au regard du Règlement Sportif en vigueur. De plus, la voiture n°93 n'était pas en mesure de rejoindre le parc fermé dans les conditions prévues par les articles 15.1.1 et 15.1.3 du Règlement Sportif 2024 du FIA WEC. En conséquence, les commissaires ont décidé, pour ces deux motivations, jointes et séparées, d'imposer la disqualification de la voiture n°93."

Peugeot va désormais se tourner vers la deuxième manche de la saison, à Imola le mois prochain, où le constructeur français se présentera avec la nouvelle spécification de son Hypercar.

"L'équipe a fait une très belle course collective pour la dernière sortie de la Peugeot 9X8 version 2023", retient Jean-Marc Finot. "Nous avons démontré le potentiel de la voiture, l’équipe a vraiment fait une belle prestation, on était dans le match. [...] On va retenir le positif de cette course et on a déjà hâte d’être à Imola avec la version 2024 de la Peugeot 9X8 pour confirmer."