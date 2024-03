Vers la fin de l'engagement unique en Hypercar

À partie de l'année prochaine, les constructeurs engagés dans la catégorie Hypercar du WEC devraient être tenus d'aligner deux voitures. D'après les informations de Motorsport.com, cette nouvelle règle est actuellement à l'étude dans le cadre de l'élargissement du plateau à 40 concurrents, contre 37 aujourd'hui. Elle existe déjà en LMGT3.

Si elle entre en vigueur, – et la probabilité semble désormais forte – elle supprimera la possibilité pour une marque de présenter une seule voiture sur les manches du Championnat du monde d'Endurance, ce que font cette année Cadillac et Lamborghini, et ce qu'a également prévu Aston Martin pour son arrivée dans quelques mois. Parallèlement, la règle interdisant la présence de plus de deux voitures d'usine resterait d'actualité, ce qui uniformiserait donc l'ensemble de la grille.

Les 24 Heures du Mans font toutefois figure d'exception, l'Automobile Club de l'Ouest étant en mesure d'accorder des invitations supplémentaires, comme c'est le cas cette année pour Porsche et Cadillac, sans pour autant qu'une troisième voiture ne soit éligible à l'inscription de points au championnat.

Moins de place pour les privés ?

La Porsche 963 privée de Jota à Losail. Photo de: Shameem Fahath

Concernant Lamborghini, l'ambition du constructeur est déjà de doubler ses effectifs au sein de la structure Iron Lynx qui exploite le prototype SC63 LMDh. Pour Cadillac, les plans sont plus flous à ce stade, alors que l'on a appris il y a peu de temps la fin de l'accord avec Chip Ganassi Racing, qui engage l'unique V-Series.R en WEC depuis l'an dernier. General Motors est à la recherche d'une autre structure pour faire rouler deux autos.

Dans le cas d'Aston Martin, il faudrait revoir le plan initial qui consiste à faire rouler une Valkyrie LMH en WEC et l'autre en IMSA. Dès octobre dernier, l'équipe Heart of Racing associée au constructeur anglais avait néanmoins ouvert la porte à un programme plus important, ce qui pourrait faciliter les choses.

Enfin, Isotta Fraschini n'aligne pour le moment qu'une seule Hypercar Tipo 6 LMH Competizone, avec le soutien de Duqueine, mais là aussi le souhait de doubler la présence existe depuis longtemps et serait donc envisageable.

En revanche, la mise en œuvre de cette nouvelle règle pourrait réduire les possibilités pour des équipes privées de s'engager à l'année dans le championnat, bien qu'elles ne soient pas concernées par l'obligation d'engager deux voitures.

Dans l'hypothèse d'une grille à 40 autos en 2025, sur laquelle figureraient au moins 18 LMGT3, et en appliquant la règle et l'arrivée d'Aston Martin, il n'y aurait plus que deux places pour des teams indépendants. Ils occupent pourtant quatre garages cette année : deux pour Jota avec ses Porsche 963, une pour Proton Competition également avec une Porsche, et une pour AF Corse avec sa Ferrari 499P.

Avec Gary Watkins