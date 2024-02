La liste des engagés aux 24H du Mans 2024 dévoilée

L'Automobile Club de l'Ouest a dévoilé la liste provisoire des engagés pour les 24 Heures du Mans 2024. On connaît ainsi les 25 concurrents invités pour compléter le plateau déjà connu du WEC, formant ainsi une grille de 62 voitures réparties dans les trois catégories. Au total, ce sont 14 constructeurs qui seront représentés.

La catégorie Hypercar fait le plein et va offrir une lutte à suspense pour la victoire au classement général, avec pas moins de 23 prototypes. La catégorie reine va réunir neuf marques différentes : Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche, Alpine, Lamborghini, BMW et Isotta Fraschini. La succession de la Scuderia, victorieuse de l'édition du centenaire l'an passé, est donc ouverte.

C'est Porsche qui aura la force du nombre avec trois équipages d'usine – une invitation supplémentaire ayant été accordée au constructeur allemand – et trois 963 clientes (deux chez Jota, une chez Proton). Cadillac décroche également deux invitations, portant comme l'an passé à trois ses effectifs, deux V-Series.R s'ajoutant à celle engagée toute l'année en WEC. Enfin, Lamborghini obtient également une invitation pour aligner deux SC63 LMDh alors qu'une seule est là aussi présente en Championnat du monde.

Ferrari est, rappelons-le, le seul autre constructeur avec Porsche à confier une Hypercar à une écurie privée, en l'occurrence AF Corse. Tous les autres constructeurs disposeront de deux autos, à l'exception du petit poucet Isotta Fraschini avec son unique Tipo6-C.

23 GT au départ, une Hypercar réserviste

Disparue du WEC cette année, la catégorie LMP2 conserve sa place aux 24 Heures du Mans et s'appuie logiquement sur des équipes phares des championnats ELMS et ALMS. Ils seront 16 au départ dans cette catégorie avec des Oreca 07-Gibson, dont six équipages mélangeant pilotes professionnels et amateurs.

La troisième et dernière catégorie est nouvelle, à savoir le LMGT3 qui succède au LMGTE Am. On comptera ainsi 23 GT sur la grille, représentant les neuf constructeurs que sont Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus, McLaren et Porsche. Comme prévu, Valentino Rossi sera de la partie avec la BMW M4 GT3 du Team WRT.

Après Bathurst, Rossi est attendu au Mans.

En plus des engagés en WEC, cinq invitations ont été accordées dans cette catégorie, à Proton Competition (Ford), JMW Motorsport (Ferrari), Inception Racing (McLaren), GR Racing (Ferrari) et Spirit of Race (GR Racing).

"Rarement, dans leur histoire, les 24 Heures du Mans n'avaient connu un tel plateau", se réjouit Pierre Fillon, président de l'ACO. "Pour cette 92e édition, quatrième manche du WEC, les plus grands constructeurs de la planète se sont donné rendez-vous en Sarthe pour disputer une course qui s'annonce mémorable. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires et les teams engagés, qui nous permettent de vivre l'une des périodes les plus palpitantes de l'histoire du sport automobile."

L'ACO précise enfin qu'il existe une liste de sept réservistes, dans laquelle les organisateurs pourront piocher en cas de désistement d'un invité d'ici le printemps prochain. On y dénombre trois LMP2 et trois LMGT3, mais surtout une Hypercar. La deuxième invitation sollicitée par Proton Competition avec une Porsche 963 LMDh n'a en effet pas été accordée à l'équipe allemande.

Concernant les 186 pilotes de cette 92e édition, tous ne sont pas encore connus. La liste dévoilée ce lundi dénombre pour le moment 12 anciens vainqueurs au classement général (11 en Hypercar, un en LMGT3), ainsi que trois pilotes féminines formant l'équipage Iron Dames.

>> Découvrez la liste complète et détaillée en cliquant ici <<