Les 24 Heures du Mans dévoilent le programme de l'édition 2024

Après l'historique édition du centenaire l'an passé, les 24 Heures du Mans ne sont pas moins prometteurs en 2024 puisque le plateau côté Hypercar sera encore plus dense, avec les arrivées d'Alpine, BMW, Lamborghini et Isotta Fraschini aux côtés de Toyota, Ferrari, Peugeot, Cadillac et Porsche. L'épreuve se tiendra les 15 et 16 juin, à guichets fermés, et l'ACO a précisé ces dernières heures le programme des festivités.

Comme de coutume depuis la pandémie de COVID, c'est en un peu plus d'une semaine que tout se déroule. Cela commencera avec le traditionnel "Pesage" (les vérifications techniques et administratives) qui sera organisé les 7 et 8 juin, Place de la République au Mans. Une occasion pour les fans, entre autres, d'admirer de près les bolides qui vont ensuite rapidement occuper la piste du Circuit des 24 Heures. Des animations sont également prévues le samedi, dont une "surprise" qui sera dévoilée prochainement par les organisateurs.

Le "Pesage" lance les 24 Heures du Mans.

Les premiers tours de roue auront lieu le dimanche 9 juin, avec la Journée Test mais également une première course de support, la Ligier European Series.

Le lundi, c'est repos, mais les choses sérieuses reprennent dès le mardi 11 juin avec une journée chargée pour les amateurs de sports mécaniques : les spectateurs pourront en effet participer à la visite des stands, à la séance de dédicaces et même au pit stop challenge, où ils pourront se mesurer aux mécaniciens. D'autres animations sont là encore prévues, sans précision pour le moment.

Le mercredi 12 juin, les moteurs rugiront à nouveau sur le circuit. Après plusieurs séances d'essais pour des courses de support en matinée, les deux premières séances d'essais libres et surtout les premiers essais qualificatifs pour les 24 Heures auront lieu. En soirée, c'est Louise Attaque qui sera en tête d'affiche du premier concert de cette semaine.

Le jeudi 13 juin, outre des séances d'essais et de qualifications, plusieurs courses de support se dérouleront (Lamborghini Super Trofeo, Road to Le Mans). Mais évidemment, le point d'orgue de cette journée sera l'Hyperpole (à laquelle participeront huit concurrents de chaque catégorie : Hypercar, LMP2 et LMGT3), qui décidera de la voiture qui prendra le départ de la classique en tête ; elle se tiendra entre les deux dernières séances d'essais libres. Côté scène, c'est à un concert de Big Flo et Oli qu'auront droit les gens présents sur le circuit.

La séance d'autographes lors de l'édition 2023.

Le vendredi 14 juin est la journée destinée aux spectateurs. Après la Fun Cup en matinée, les bénévoles seront mis à l'honneur. La piste sera ensuite totalement ouverte au public à partir de 15h, avec la possibilité de parcourir le tracé à pied, à vélo, en trottinette ou en rollers. En parallèle, à partir de 16h, la parade des pilotes traversera la ville du Mans. Le groupe français Ofenbach assurera le concert du soir au circuit.

Le samedi 15 juin, ce sera le grand jour. Les dernières courses support auront lieu, tandis qu'un ultime Warm-up permettra aux concurrents des 24 Heures d'effectuer les dernières vérifications. La grand-messe du départ de l'épreuve, qui verra l'arrivée du drapeau tricolore en hélicoptère, permettra de terminer la montée en pression, avant un départ donné à 16h. Le dernier concert de cette semaine mettra à l'honneur Simple Minds, pour une journée qui se clôturera par le "Show des 24 Heures du Mans", tout en pyrotechnique et en drones, sur la thématique de "la bataille des constructeurs".

Le dimanche 16 juin, bien évidemment, les 24 Heures du Mans 2024 s'achèveront à 16h avant la traditionnelle et festive cérémonie du podium.