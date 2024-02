Les nouvelles couleurs de la Ferrari 499P dévoilées

La Scuderia a choisi le jour de l'anniversaire d'Enzo Ferrari, né le 18 février 1898, pour dévoiler la nouvelle livrée de son Hypercar 499P pour la saison 2024. L'Hypercar italienne sera doublement engagée en FIA WEC cette saison et défendra également sa couronne acquise aux 24 Heures du Mans en juin dernier, lors de l'édition du centenaire.

Comme en 2023, les machines italiennes porteront les numéros 50 et 51, avec à leur bord des équipages inchangés : Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen sur l'une ; Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi sur l'autre.

Les couleurs de la 499P évoluent sensiblement pour cette deuxième campagne mondiale, mais sans révolution non plus. On note une présence différente et plus prononcée du jaune, dans la lignée de ce que l'on a pu observer du côté de l'écurie de Formule 1 la semaine dernière.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo de: Ferrari Ferrari 499P Photo de: Ferrari

"Ces couleurs honorent celles de la Ferrari 312 PB, le dernier prototype à avoir participé au Championnat du monde en 1972 avant une parenthèse d'un demi-siècle qui s'est interrompue l'année dernière quand le Cheval cabré a fait son retour dans la catégorie reine de l'Endurance", précise le constructeur italien.

"Un rouge spécialement conçu pour la nouvelle saison domine la 499P et il est associé au jaune Modèna. Le rouge profond et intense s'inspire de la monoplace F2007 avec laquelle la Scuderia Ferrari a couru en Formule 1 en 2007, mais avec l'ajout de nouveaux éléments qui produisent une version plus brillante et ainsi plus visible dans la nuit et quand la visibilité est réduite."

La Ferrari 499P sera en piste dans quelques jours lors du Prologue au Qatar, juste avant la manche d'ouverture des 1812 KM de Losail lors du premier week-end de mars. Un troisième prototype sera aligné cette année mais à titre privé, engagé sous la bannière AF Corse avec à son volant Robert Kubica, Ye Yifei et Robert Shwartzman.

En vidéo : Ferrari dévoile ses 499P pour la saison 2024