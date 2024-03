Cadillac et Ganassi se sépareront après la saison 2024 de WEC

La confirmation de la séparation entre Cadillac et Chip Ganassi, au terme de quatre saisons de collaboration, a été apportée par le directeur général de Ganassi, Mike Hull, qui a annoncé à Motorsport.com la "fin de ce chapitre", en référence à la longue relation avec General Motors, la société mère de Cadillac, qui a porté sur l'IndyCar, la NASCAR, l'Extreme E et l'Endurance.

Il a par ailleurs déclaré que la fin de cette entente serait "très positive", ajoutant qu'il ne pensait pas que ce serait "la dernière fois que [que Ganassi travaillerait] avec GM sur un projet en compétition".

Le communiqué de GM en réponse aux propos de Hull a souligné les succès remportés par ses marques avec Ganassi, sans faire référence à une séparation. "Nos filiales ont noué des partenariats fructueux avec Chip Ganassi Racing dans de nombreuses disciplines – NASCAR, IndyCar, Extreme E, IMSA et WEC – au fil des ans", a déclaré Jim Campbell, vice-président chargé de la performance et des sports automobiles.

"Ensemble, nous avons remporté de nombreuses courses et connu des grands succès. Nous restons déterminés à gagner des courses et des championnats ensemble en IMSA et en WEC cette année, et nos projets en matière d'Endurance pour 2025 seront annoncés à une date ultérieure."

Cadillac et Ganassi se sont associés dans la catégorie Daytona Prototype de l'IMSA pendant deux ans en 2021-22, en guise de préparation au projet LMDh. Depuis le début de l'année 2023, Ganassi engage une V-Series.R dans la catégorie GTP de l'IMSA et une autre en Hypercar en WEC sous la bannière de Cadillac Racing. Une base a été établie en Allemagne à partir de laquelle est supervisée la campagne en championnat du monde. La voiture engagée en IMSA a rejoint celle engagée en WEC aux 24 Heures du Mans l'année dernière, et ce sera à nouveau le cas en juin cette année.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R : Earl Bamber, Alex Lynn, Sébastien Bourdais Photo de: JEP / Motorsport Images

La décision de se séparer n'aura, selon Hull, "aucun impact" sur les programmes 2024 avec Earl Bamber et Alex Lynn en WEC et Sébastien Bourdais et Renger van der Zande en IMSA.

Par ailleurs, Ganassi œuvre déjà pour rester en Endurance, discipline dans laquelle la société a une longue histoire, qui remonte à 2004. Elle a remporté les 24 Heures de Daytona à six reprises pendant l'ère du Daytona Prototype de Grand-Am et a dirigé le programme Ford GT en IMSA en 2016-19, qui a notamment remporté une victoire en catégorie GTE Pro au Mans.

"CGR veut continuer à participer à des courses d'Endurance à l'échelle mondiale", a déclaré Hull. "Nous l'avons fait avec beaucoup de succès pendant quatre ans avec le programme Ford GT et nous pensons le faire avec beaucoup de réussite aujourd'hui dans la catégorie LMDh. Notre plan est de continuer avec le personnel que nous avons sur les deux sites pour courir en 2025 et nous travaillons déjà dans cette direction."

Hull n'a pas voulu s'étendre sur les raisons de la fin du programme avec Cadillac. Ganassi avait exprimé l'espoir de passer à deux voitures à plein temps en WEC cette année, mais la marque américaine avait choisi de ne pas augmenter son programme pour des raisons financières.