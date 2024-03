L'attitude de Mick Schumacher, une "bonne surprise" pour Lapierre

Nicolas Lapierre fait cette année équipe avec Mick Schumacher et Matthieu Vaxiviere au volant de l'Alpine A424 LMDh au numéro 36. Ils ont démarré leur saison lors des 1812 KM du Qatar, terminant l'épreuve au 12e rang, à trois tours de la Porsche victorieuse. S'exprimant sur son très scruté équipier, Lapierre pointe chez l'Allemand un désir de progression au sein d'un collectif qui l'a "positivement surpris".

"Lorsque Mick a participé à son premier test, c'était à Jerez", s'est souvenu Lapierre. "Pour moi, lorsqu'un pilote arrive de monoplace, et encore plus de Formule 1, il y a deux options : soit il veut être un vrai pilote d'Endurance, partager la voiture et travailler avec ses équipiers, soit il veut simplement briller."

"J'ai été très positivement surpris par Mick dès le premier jour. Il voulait vraiment travailler en équipe et cela lui convient très bien. Et son rythme a tout de suite été très rapide. Nous le savions [déjà], nous n'avions aucun doute à ce sujet. La seule chose à faire maintenant est de gérer un peu le trafic et ce genre de choses parce que c'est très nouveau [pour lui]."

Schumacher a effectué ses premiers tests à bord de l'A424 en octobre dernier, impressionnant suffisamment Alpine pour lui confier un volant. Auparavant, il avait disputé deux saisons en F1 chez Haas en 2021 et 2022, avant de connaître une année sur la touche quand l'écurie américaine l'a remplacé par Nico Hülkenberg pour 2023. Il a trouvé refuge chez Mercedes en tant que réserviste.

Ce rôle de pilote de réserve au sein de l'écurie allemande, il le conserve également cette année. Pour Lapierre, cette expérience permet d'apporter à Alpine une nouvelle perspective : "Il apporte de bonnes choses de la Formule 1 parce qu'il travaille avec l'une des meilleures équipes de la grille. Cela nous amène des idées neuves, de nouveaux retours, ce qui nous est très utile dans ce projet."

L'autre Alpine A424 #35, pilotée par Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg et Charles Milesi a terminé huitième au Qatar.

