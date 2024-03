Pas de programme client pour Cadillac en WEC et en IMSA

Parmi les 19 Hypercars engagées cette saison dans le Championnat du monde d'Endurance, l'on ne trouve que quatre prototypes alignés par des structures privées, à savoir Jota et Proton en ce qui concerne la Porsche 963 et AF Corse pour la Ferrari 499P. Cadillac, présent de manière simultanée en WEC et en IMSA, ne souhaite toutefois pas suivre cet exemple.

Comme l'a expliqué Laura Wontrop Klauser, directrice du programme compétition de General Motors, qui détient Cadillac, la marque se contentera de continuer à fournir un statut d'équipe usine aux structures Ganassi et Action Express.

"Cela n'a pas de sens de s'engager dans cette voie à ce stade", a-t-elle déclaré au sujet des versions clientes de la V-Series.R, bien que la position de Cadillac puisse évoluer à l'avenir : "Les voitures clientes ne sont pas prévues pour l'instant mais il ne faut jamais dire 'de manière définitive' dans ce sport."

Si le peloton Hypercar devrait croître l'an prochain avec l'arrivée d'Aston Martin et l'engagement d'une seconde SC63 par Lamborghini, Cadillac pèse encore le pour et le contre quant au niveau de sa présence en WEC, qui se limite aujourd'hui à une voiture sur l'ensemble de la saison. "Nous saurons ce que nous ferons en 2025 quand cela aura du sens, mais nous n'en sommes pas encore là", a déclaré Wontrop Klauser.

La Cadillac officielle d'Action Express Racing a terminé deuxième des 24H de Daytona 2024. Photo de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Interrogée sur une éventuelle redirection des fonds accordés au projet Andretti-Cadillac vers le programme Endurance après que la F1 a refusé d'intégrer l'équipe américaine dans le Championnat du monde dans un futur proche, la directrice n'a pas souhaité répondre. En attendant, l'on verra trois V-Series.R dans la Sarthe en juin, à l'occasion des 24 Heures du Mans.

Lire aussi : Formule 1 General Motors croit toujours aux chances d'Andretti Cadillac en F1

BMW étudie la question de l'équipe cliente

Cadillac n'est pas la seule marque dans cette situation. BMW, qui gère deux programmes en parallèle cette saison, avec le WEC et l'IMSA, ne compte pour l'instant aucune équipe cliente. Le constructeur a souligné qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant la livraison de la M Hybrid LMDh à une éventuelle structure privée l'an prochain.

"Nous avons plusieurs demandes d'équipes qui pourraient être intéressées", a déclaré Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport, à Motorsport.com. "Je ne veux pas dire que cela ne se fera pas mais je ne veux pas non plus dire : 'Oui, nous [le ferons]'. La question porte sur le soutien de la partie ingénierie et sur les pièces détachées, afin que l'équipe puisse vraiment être gérée à un niveau élevé."