Ferrari et Toyota dans le dur face aux prototypes LMDh

Forces majeures de la saison dernière, Toyota et Ferrari ont mordu la poussière lors de la manche d'ouverture du WEC à Losail, dominée par Porsche. Des difficultés qui s'inscrivent dans le contexte d'une catégorie régie par la BoP et d'un afflux massif des constructeurs utilisant la réglementation LMDh. Face à eux, la plateforme LMH n'a pas été en mesure de vraiment exister, même si Peugeot a fait exception en occupant la deuxième place jusqu'à un tour et demi de la fin, avec l'issue cruelle que l'on connaît.

Champion du monde en titre, Toyota a placé ses GR010 Hybrid aux sixième et neuvième rangs, au terme d'une semaine difficile de bout en bout sur le circuit qatari, où s'est également déroulé le Prologue. Nyck de Vries avait pourtant placé l'une des deux Hypercars en première ligne, mais le rythme de course était finalement trop déficitaire.

La machine japonaise a débuté sa campagne avec à la fois un poids minimum relevé de 9 kg et une puissance réduite par la BoP, ce qui n'a clairement pas joué en sa faveur sur un tracé qui n'était pas non plus taillé pour ses caractéristiques. Les choses pourraient évoluer à Imola le mois prochain, mais les chicanes du circuit italien risquent aussi de poser problème.

"Ce sera également difficile si l'on roule avec le même poids", prévient le directeur technique David Floury, sans toutefois incriminer directement et uniquement la BoP. "On doit aussi travailler de notre côté. Mais la vision globale que l'on a eue ici n'est pas vraiment géniale."

La Toyota souffre de son surpoids. Photo de: Shameem Fahath

Toyota a aussi dû faire face à des problèmes récurrents de graining sur ses pneumatiques : "Ça a été une difficulté permanente. Ce n'est pas facile avec le poids auquel on roule ici. Comme on l'a dit après les qualifications, on avait une voiture qui avait un problème et l'autre non. Tout le week-end il a fallu gérer le graining. Ce n'était pas génial. On a essayé beaucoup de choses mais on n'a pas trouvé de solution pour contrer ce phénomène."

Ferrari dans l'obligation d'être "inventif"

Dans le clan Ferrari, c'est la 499P privée d'AF Corse qui a signé le meilleur résultat en terminant cinquième, tandis que les deux Hypercars d'usine ont connu une course compliquée par des pénalités, terminant finalement septième et 13e. Néanmoins, l'écurie italienne estime qu'il lui était impossible de rivaliser avec Porsche à la régulière.

"La différence de performance était tellement importante qu'il n'y avait aucune stratégie possible pour compenser un tel écart", assure le directeur technique Ferdinando Cannizzo. "Sur ce plan, c'est très difficile ; c'est évidemment très frustrant pour nous."

Ferrari n'a pas pu lutter aux avant-postes à Losail. Photo de: Shameem Fahath

"Je ne veux pas en rajouter après cette journée très amère. Je pense que l'on devait vraiment faire une course à part compte tenu de la situation. Quand on est derrière, on essaie d'être inventif pour être prêt s'il se passe quelque chose, mais il n'y a pas eu de voiture de sécurité, pas d'opportunité de neutralisation. On est heureux d'être là avec une LMH, mais tant que l'on est en compétition avec l'autre plateforme [LMDh], on essaie d'avoir le même potentiel."

"Ce que je peux dire, c'est que le résultat de la course a malheureusement confirmé nos prédictions. Les simulations que l'on avait effectuées disaient que l'on aurait du mal. On a tout essayé pour optimiser la course et de ce point de vue, on peut être assez satisfaits car petit à petit, on a réussi à trouver un set-up nous permettant d'éviter la dégradation des pneus. On a pu doubler ou tripler les relais sans dégradation, en contrôlant l'usure des pneus."

Propos recueillis par Rachit Thukral

