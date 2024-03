Cadillac disqualifié des 1812 KM du Qatar trois semaines après

Cadillac Racing a été disqualifié des 1812 KM du Qatar, près de quatre semaines après l'épreuve disputée au tout début du mois sur le circuit de Losail. Il s'agissait de la manche d'ouverture de la saison 2024 du FIA WEC.

Une infraction technique est reprochée au constructeur américain, dont le prototype V-Series.R LMDh est confié à l'équipe Chip Ganassi Racing. À son volant, Earl Bamber, Alex Lynn et Sébastien Bourdais avaient terminé à la quatrième place de la course.

Les inspections techniques menées sur place après l'épreuve ont révélé une irrégularité au niveau de la carrosserie utilisée sur la voiture. Celle-ci ne correspondait pas parfaitement au modèle homologué auprès des instances.

Dans un rapport rendu public ce vendredi, on peut lire que "le résultat du scan 3D et des investigations complémentaires montre que les bandes montées à gauche et à droite du diffuseur arrière sont plus hautes (sur l'axe Z) et mal alignées (sur l'axe Y) par rapport à la valeur nominale de la carrosserie officielle CAD, y compris dans les tolérances autorisées".

Les commissaires des 1812 KM du Qatar ont pris connaissance de ces constatations le 3 mars, dans la nuit qui a suivi la course, révélant que la Cadillac n°2 avait enfreint l'article 3.11.2 du Règlement Technique du championnat.

Le 20 mars dernier, le team manager de Cadillac Racing, Stephen Mitas, a été entendu par les commissaires. Lors de cette audience, il a confirmé que les mesures et les analyses réalisées par les délégués techniques étaient correctes, confirmant l'infraction. Il a en revanche présenté un rapport de Dallara, fabricant du châssis utilisé par Cadillac, expliquant que les deux pièces avaient été fournies sans avoir subi le contrôle qualité final.

Les commissaires ont entendu cet argument et reconnu que Cadillac n'avait eu aucune intention de tricher, mais ils ont appliqué à la lettre le règlement en excluant l'équipage de la course. Cette sanction permet à la Ferrari AF Corse n°53 de grimper au quatrième rang, et profite également à la Toyota n°7, à la Ferrari n°50, à l'Alpine n°35, à la Toyota n°8 et à la Porsche Proton n°99. BMW fait aussi son entrée dans le top 10 avec la n°20.

Il s'agit de la deuxième disqualification sur cette épreuve, puisque la Peugeot n°93 avait subi le même sort, le jour même, après avoir échoué à regagner le parc fermé. À son volant, Jean-Éric Vergne avait dû mettre pied à terre à un tour et demi du drapeau à damier en raison d'un problème de consommation d'essence, le constructeur français perdant le bénéfice d'une deuxième place qui lui tendait les bras.