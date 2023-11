Ferrari ouvre la porte à une 499P cliente dès 2024

Ferrari envisage la possibilité de fournir des 499P à des écuries clientes dès la saison prochaine en WEC. Antonella Coletta, directeur du programme Endurance de la marque, estime qu'il est désormais possible d'étendre la production au-delà des deux Hypercars d'usine. Le constructeur italien pourrait alors devenir le premier à fournir un prototype LMH à une équipe privée, alors que Porsche est actuellement le seul dans la catégorie à le faire avec une base LMDh. Cela dépend également de l'avancement du projet entre Pescarolo Sport et Peugeot pour les prochains mois.

La fourniture de l'Hypercar 499P à des structures clientes se ferait en tout cas avec un soutien technique de Ferrari, qui jugeait jusqu'à présent les contraintes trop importantes pour l'envisager sérieusement.

"On va désormais vers une potentielle troisième voiture", a révélé Antonello Coletta en marge des 8 Heures de Bahreïn. "On considère que notre expérience est suffisante pour gérer une voiture supplémentaire. Je ne sais pas si l'on aura une troisième voiture mais on est prêts à en construire une de plus. Si les conditions sont réunies pour l'année prochaine, ce devrait être une option. Mais il n'est pas encore confirmé si ce sera en 2024 ou 2025."

Si Ferrari fournit des efforts supplémentaires pour une troisième Hypercar, ce sera notamment à l'unique condition de la voir disputer l'intégralité du championnat WEC, et non uniquement les 24 Heures du Mans, comme ont pu le faire Cadillac et Porsche cette année. "Si l'on envisage une troisième voiture, ce sera pour toute l'année, pas seulement pour Le Mans", confirme Antonello Coletta. "Il n'y a pas d'intérêt pour nous à gérer la troisième voiture pour une seule course."

Cette troisième 499P pourrait être exploitée par AF Corse, qui soutient déjà le programme d'usine de Ferrari en WEC, en partenariat avec Richard Mille. "Ça dépend des circonstances", précise Antonello Coletta. "Si AF Corse a un budget, l'idée serait de la gérer avec eux. Dans tous les cas, on doit gérer tous les éléments moteur et électroniques, mais c'est normal, comme en F1 avec une écurie cliente."

Interrogé sur la piste menant à Richard Mille, l'Italien évoque "une option" qui n'est "absolument pas confirmée". Et d'ajouter : "Je tiens à préciser que si Lilou Wadoux et Robert Shwartzman seront au Rookie Test, c'est parce qu'ils sont pilotes officiels pour Ferrari et qu'il est normal que l'on organise des essais pour nos jeunes pilotes. Mais c'est complètement indépendant du fait d'avoir une hypothétique troisième voiture avec eux."

Propos recueillis par Rachit Thukral