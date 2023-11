Porsche met en pause la production de 963 LMDh privées

La deuxième Porsche 963 dévolue à l'équipe britannique Jota en WEC pour 2024 sera la dernière construite par la marque allemande avant un arrêt temporaire de la production. Porsche a fait évoluer ses plans initiaux consistant à mettre à disposition d'écuries privées deux voitures supplémentaires pour chacun des deux championnats dès la deuxième année de compétition de la 963.

Chef du projet LMDh de Porsche, Urs Kuratle a expliqué que les raisons derrière cette décision étaient doubles. "On surchargerait tout simplement notre chaîne d'approvisionnement, c'est une chose", précise-t-il d'abord. Ce qui inclut la fourniture de la batterie standard pour le LMDh, produite par WAE Technologies (anciennement Williams Advanced Engineering).

"Il y a un problème d'approvisionnement en batteries, ce n'est pas un secret : avoir plus de voitures engagées serait un peu problématique", confirme Urs Kuratle. "La deuxième [raison], c'est que l'on surchargerait notre système avec le support client : à la mi-saison, on a senti que l'on avait vraiment atteint la limite de ce soutien, et Porsche veut apporter une assistance de qualité à ses clients."

Urs Kuratle ajoute que le programme d'usine mené par Porsche Penske Motorsport en WEC et en IMSA, ainsi que la partie cliente, n'ont "tout simplement pas aussi bien avancé que prévu".

Aucune date formelle n'a été fixée pour reprendre la production de Porsche 963 en milieu d'année prochaine. La direction de Porsche insiste sur le fait qu'il y a bel et bien une demande provenant de futurs clients pour la 963, en plus du second châssis vendu à Jota pour 2024.

En supposant que Jota obtiendra une deuxième place en WEC – ce qui pourrait ouvrir la porte à un équipage composé de Robert Kubica, Sebastian Vettel et Jenson Button –, cela portera à cinq au total le nombre de 963 privées en compétition. Aux deux prototypes de Jota s'ajoutera celui de Proton Competition, qui a fait ses débuts en juillet dernier en WEC. Du côté de l'IMSA, Proton et JDC/Miller MotorSports feront rouler chacun une Porsche 963.