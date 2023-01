Vanwall absent du WEC en 2022, un mal pour un bien selon Dillmann

Charger le lecteur audio

La semaine passée, le WEC a annoncé une liste de 13 inscrits en catégorie Hypercar pour la saison 2023. Parmi eux, Vanwall, projet mené par Colin Kolles, qui s'est vu accorder le droit de participer au championnat après n'avoir pas été retenu par les organisateurs l'an passé. Une voiture, la Vanwall Vandervell 680 au numéro 4, a été engagée avec Jacques Villeneuve, Esteban Guerrieri et Tom Dillmann comme trio de pilotes.

Même si l'échec de la candidature 2022 a forcément été mal vécu par la structure, pourtant dans le paysage du Championnat du monde d'Endurance depuis de nombreuses années, Dillmann juge avec le recul qu'il s'agissait finalement d'un mal pour un bien. Le Français, qui a assuré une grande partie du travail de développement de la LMH avec Guerrieri, estime que l'année de préparation en plus a été la bienvenue.

"Je pense que c'était probablement pour le mieux de ne pas courir en 2022, parce que nous avons eu du temps pour effectuer des tests et développer la voiture sans précipitation", a-t-il expliqué pour Motorsport.com. "La situation mondiale fait également qu'il est difficile d'obtenir des pièces à temps. Je crois que pour être prêts pour Spa 2022, nous aurions eu à beaucoup nous précipiter. Notre voiture est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'aurait été [à l'époque]."

"[Le rejet de l'inscription] a été difficile à avaler à ce moment-là, mais en fin de compte c'était positif. Nous avons pu faire des tests sur différents circuits, et la voiture a vraiment été fiable tout au long de ces essais. Pour la performance, c'est difficile à juger parce que nous n'avons jamais été en piste avec une autre Hypercar, mais elle semble être à la hauteur."

Être à la hauteur sur le plan des performances est une chose, la réglementation devant de toute manière, en théorie, créer les conditions pour que les concurrents soient sur une situation de quasi équilibre (notamment entre LMH et LMDh ainsi qu'entre grands constructeurs et structures plus modestes), mais Dillmann redoute que l'absence de course en WEC pour l'équipe depuis les 24 Heures du Mans 2020 se fasse ressentir sur le plan opérationnel.

La Vanwall Vandervell 680 en essais.

"Sebring va être un sacré comeback pour l'équipe parce que nous n'avons pas couru depuis plus de deux ans. Nous avons beaucoup de nouveaux et il faut que nous nous remettions dans le bain. L'objectif sera de connaître une course propre et de finir solidement l'épreuve, d'essayer d'être bons sur le plan opérationnel, avec les arrêts au stand. Ensuite, nous aurons deux courses avant d'arriver au Mans en étant prêts, et nous verrons la performance."

"Avec la manière dont sont faites les règles, nous devrions être compétitifs. Nous l'avons vu avec Glickenhaus l'an passé. Mais même si la voiture est au niveau des autres, il faut réaliser une course parfaite pour signer un bon résultat. Ce n'est pas seulement la voiture et la BoP, c'est [aussi] l'équipe et l'aspect humain."

Vanwall s'engagera dans la discipline sans disposer d'un système hybride, au contraire des grands constructeurs automobiles impliqués en LMH et LMDh. Dillmann ne s'attend cependant pas à ce que l'absence d'un tel dispositif constitue un avantage décisif lors des premières courses, en dépit des difficultés rencontrées par certaines structures sur ce plan lors de leur préparation.

"Ces grands constructeurs ont des ressources et sont toujours en avance sur nous", a-t-il déclaré sur le sujet. "Je m'attends à ce qu'ils soient compétitifs et fiables dès le début, donc je ne parie pas sur cet [avantage de fiabilité]. Nous devons faire un immense travail pour être au même niveau."

"Peut-être que lors de la première course, nous découvrirons des problèmes que nous n'avons jamais vus auparavant, mais cela fait partie du processus avec une nouvelle voiture, et nous avons vu cela avec une grande marque [Peugeot] qui est arrivée dans le championnat en 2022. Toutefois, les essais ont été vraiment encourageants, la voiture est à un niveau impressionnant. J'ai donc hâte de voir ce que nous pouvons faire avec elle."

Lire aussi : Porsche prône une unification LMH/LMDh, Glickenhaus ironise