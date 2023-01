Les pilotes de la Porsche LMDh de Jota en WEC sont connus

Charger le lecteur audio

Déjà pilotes pour Jota Sport l'an passé, António Félix da Costa et Will Stevens vont rester au sein de la structure pour piloter la Porsche 963 cliente qui sera utilisée dans la catégorie Hypercar du WEC. Les deux hommes, aux côtés de Roberto González, ont remporté l'an passé le titre LMP2. Annoncé dès novembre dernier, le troisième membre du trio composé par Jota pour mener à bon port sa LMDh sera Ye Yifei, Champion ELMS 2021 soutenu par Porsche Asia Pacific Motorsport.

La révélation de ce line-up complet n'est pas vraiment une surprise car les noms des deux derniers pilotes circulaient logiquement depuis un moment pour occuper ces places ; cela était particulièrement vrai pour Félix da Costa qui est également pilote officiel Porsche en Formule E. Il s'agira pour le Portugais de la quatrième année consécutive avec Jota en Championnat du monde d'Endurance alors que ce sera la seconde campagne complète d'affilée pour Stevens.

La Porsche 963 sera engagée officiellement sous la bannière "Hertz Team Jota" et devrait rejoindre le plateau à partir de la troisième manche de la saison, à Spa fin avril. Des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement ont retardé la livraison des voitures aux structures clientes qui comptaient les faire rouler à la fois en WEC et en IMSA.

Jota a indiqué que l'équipage de son Hypercar participerait tout de même aux premières manches du WEC (a priori Sebring et Portimão) au volant d'une ORECA 07 LMP2 aux couleurs de leur sponsor en attendant que la 963 soit disponible. La livrée de la Jota Porsche sera d'ailleurs présentée prochainement.

Les responsables de Jota, Sam Hignett et David Clark, ont déclaré dans un communiqué : "Notre équipage composé d'António, Will et Yifei est un mélange de vitesse, d'expérience et de fougue. Nous avons connu le succès ces dernières années, et puisque nous sommes l'un des seuls engagés privés dans la catégorie Hypercar, nous allons relever le défi face à nos homologues constructeurs."

L'autre Porsche LMDh cliente en Hypercar cette saison sera confiée à l'équipe Proton. Elle n'a jusqu'ici annoncé qu'un seul pilote officiellement, à savoir le pilote d'usine de la marque allemande Gianmaria Bruni, qui figurait sur la liste des inscrits publiée la semaine passée par le WEC.

Avec Gary Watkins