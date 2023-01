13 Hypercars pour le WEC 2023, Jacques Villeneuve en est !

Charger le lecteur audio

Un âge d'or semble commencer pour le FIA WEC. La liste des engagés provisoire pour la saison 2023, qui débutera en mars à Sebring, vient d'être dévoilée. Pas moins de 38 bolides seront sur la grille de départ, dont 13 Hypercars : deux Ferrari, deux Toyota, deux Peugeot, une Cadillac et quatre Porsche – deux voitures officielles sous la bannière Porsche Penske Motorsport, et deux clientes inscrites par Jota et Proton.

Deux petites structures ont réussi à composter leur ticket pour la catégorie reine, avec une voiture chacune : Glickenhaus et l'écurie Vanwall menée par Colin Kolles, où l'on retrouvera au volant un certain Jacques Villeneuve. Le Champion du monde 1997 de Formule 1, qui fêtera ses 52 ans au mois d'avril, a déjà testé le prototype baptisé Vandervell.

En revanche, il semble que le projet Isotta Fraschini exploité par Vector Sport soit voué à attendre une éventuelle arrivée en 2024. L'Hypercar en question n'allait de toute façon pas être prête pour les deux premiers rendez-vous de la saison.

Comme attendu, on retrouve en LMP2 deux Alpine avant le retour de la marque tricolore en catégorie reine avec une LMDh d'Oreca en 2024. Engagée par Prema, la prometteuse Doriane Pin sera bel et bien au rendez-vous.

Rappelons que le GTE Pro a disparu au terme de la saison 2022, d'où la présence de trois catégories seulement.

N° Équipe Voiture Pilotes Hypercar - 13 voitures * manquera la manche d'ouverture de Sebring 2 Cadillac Racing Cadillac V-LMDh Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa 38* Hertz Team JOTA Porsche 963 Yifei Ye À confirmer À confirmer 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller 99* Proton Competition Porsche 963 Gianmaria Bruni À confirmer À confirmer 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas À confirmer À confirmer LMP2 - 11 voitures 9 Prema Racing Oreca 07-Gibson Juan Manuel Correa À confirmer À confirmer 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Ryan Cullen À confirmer À confirmer 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque À confirmer 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Tom Blomqvist Josh Pierson 28 JOTA Oreca 07-Gibson David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen 31 Team WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael À confirmer À confirmer 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Fabio Scherer À confirmer 35 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson Matthieu Vaxiviere À confirmer À confirmer 36 Alpine Elf Team Alpine A470-Gibson André Negrão À confirmer À confirmer 41 Team WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade À confirmer À confirmer 63 Prema Racing Oreca 07-Gibson Doriane Pin À confirmer À confirmer GTE Am - 14 voitures 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

Michael Dinan Charlie Eastwood 33 Corvette Racing Corvette C8.R Ben Keating

Nicky Catsburg À confirmer 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr Francesco Castellacci À confirmer 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 PJ Hyett Gunnar Jeanette À confirmer 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

À confirmer À confirmer 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried À confirmer À confirmer 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luís Pérez Companc À confirmer À confirmer 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright À confirmer À confirmer 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Harry Tincknell À confirmer À confirmer 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana À confirmer À confirmer 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Casper Stevenson