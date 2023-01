Isotta Fraschini vise des débuts en Hypercar à Monza

Charger le lecteur audio

Isotta Fraschini n'ayant pas été inclus dans la liste des engagés du Championnat du monde d'Endurance 2023, le directeur général Claudio Berro et la structure partenaire Vector Sport comptent néanmoins participer à des courses au cas par cas cette année.

Berro suggère que pour la future Tipo 6 Competizione, débuter à Monza le 9 juillet aurait du sens si la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest, promoteur du WEC, l'y autorisaient. "Nous aimerions être à Monza en premier car c'est une course italienne et nous sommes une entreprise italienne", déclare-t-il à Motorsport.com. "Mais cela nous donnera aussi le temps de pleinement tester et développer la voiture avant de l'homologuer et de commencer les courses. Le plan est désormais de faire des manches de WEC au cas par cas."

Directeur de Vector Sport, Gary Holland ajoute : "Notre objectif est d'engager la voiture au cas par cas plus tard dans la saison, si la FIA et le WEC l'acceptent."

Le WEC peut accepter des inscriptions pour certaines courses "d'après l'intérêt qu'elles peuvent représenter pour le championnat" et "selon leur conformité avec les réglementations applicables au niveau de la technique et de l'homologation", indique le Règlement Sportif 2023.

Berro concède qu'il n'était pas inattendu qu'Isotta soit exclu de la liste pour la saison entière, ne prévoyant pas de rejoindre le championnat avant la troisième manche, à Spa-Francorchamps, fin avril : "Nous sommes déçus, mais pas forcément surpris. Le gros problème est l'homologation de la voiture, qui est un long processus – et quand on a homologué la voiture, on gèle la spécification. La FIA et l'ACO nous ont dit qu'il valait mieux faire plus d'essais en piste avant d'homologuer la voiture."

"Nous comprenons parfaitement les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas engagés, mais la décision de la FIA et de l'ACO ne change rien : nous continuons de développer la voiture et maintenons notre partenariat avec Vector Sport."

Les essais de la Tipo 6 hybride doivent commencer fin février, ce qui n'aurait laissé que deux mois pour le développement et l'homologation avant la manche de Spa-Francorchamps le 29 avril. Débuter en juillet donnera à Isotta plus de deux mois supplémentaires pour ce processus, et d'après Berro, des apparitions au Japon et à Bahreïn sont également possibles. Ces courses de test, sans être éligible aux points, mèneraient à un engagement avec deux voitures en 2024.

Berro révèle que la première monocoque a déjà été livrée à Michelotto, qui orchestre le développement de la Tipo 6. Une voiture assemblée sans carrosserie devrait faire de premiers tests sur un banc d'essai quatre roues motrices fin janvier.

Aucun pilote n'a signé avec Isotta ou Vector pour ce programme LMH, Berro indiquant que "les pilotes ne sont actuellement pas une priorité". C'est en premier lieu un pilote de développement qui est recherché, mais utiliser un membre du line-up LMP2 n'est pas exclu. Basée à Silverstone, la structure Vector fondée l'an passé pour cette catégorie y reste présente en 2023 ; seul Ryan Cullen a été nommé jusqu'à présent.