Bientôt un test de la LMDh BMW pour Valentino Rossi

Charger le lecteur audio

Valentino Rossi va pouvoir tester la LMDh de BMW, marque à laquelle il est lié depuis peu. Le constructeur allemand a en effet indiqué qu'il prévoit d'offrir au pilote italien, passé du MotoGP à l'Endurance auto l'an dernier, un roulage d'essai au volant de sa M Hybrid V8, probablement vers la fin de l'année. Cela fait suite à l'annonce, juste avant Noël, de l'arrivée de Rossi dans l'équipe d'usine BMW en GT3 pour ce qui sera sa deuxième saison complète en course auto.

Andreas Roos, patron de BMW M Motorsport, a déclaré : "Nous prévoyons de lui donner la possibilité de faire un test. Il est prévu de lui donner la possibilité d'expérimenter une auto sympa comme la GTP [catégorie dans laquelle la M Hybrid V8 courra en IMSA, ndlr]. La GT3 est déjà une voiture sympa, mais une GTP est clairement d'un autre niveau."

Andreas Roos a cependant exclu que Valentino Rossi puisse réaliser ce test à court terme, sachant que BMW se lance dans sa première saison avec cette auto dans le championnat nord-américain. "Si cela se produit cette année, ce sera clairement plus tard dans l'année", a-t-il indiqué. "Je pense que nous avons tous assez de travail en ce moment et suffisamment de choses à régler afin d'être préparés au mieux [pour la saison d'IMSA]."

La BMW M Hybrid V8

Le responsable allemand n'a pas souhaité préciser si BMW comptait voir Rossi courir au volant de la M Hybrid V8 à l'avenir, que ce soit en IMSA avec le team Rahal ou en WEC. Le constructeur bavarois fera son entrée dans la catégorie Hypercar du championnat du monde en 2024 avec l'équipe WRT, celle qui a mené Rossi à une nouvelle carrière sur quatre roues la saison dernière.

"Le premier objectif pour Valentino est de faire partie de notre line-up de pilotes dans le programme GT3", a-t-il souligné. "Étant donné qu'il n'a jamais conduit une voiture comme celle-ci [la M Hybrid V8], nous commencerons par l'avoir dans la voiture et voir comment il s'entend avec elle, comment il se sent dans la voiture. Il y aura des tests et à partir de là, nous verrons quelles pourront être les prochaines étapes, s'il y a la possibilité ou non [qu'il coure avec la M Hybrid V8]."

Andreas Roos a ajouté qu'il est encore "un peu trop tôt" pour spéculer sur ce qui pourrait être possible à l'avenir. On le sait, Valentino Rossi a fait part de son désir de participer un jour aux 24 Heures du Mans, mais il ne s'est pas encore fixé de calendrier pour y parvenir. Tout juste a-t-il précisé qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se produise en 2023.

Le pilote italien reste chez WRT, qui passe de Audi à BMW cette saison, et il va de nouveau prendre part aux courses Endurance et Sprint Cup du GT World Challenge Europe. Il partagera l'une des BMW M4 GT3 de l'équipe belge avec Maxime Martin (en Sprint Cup et Endurance) ainsi qu'Augusto Farfus (en Endurance). WRT aura également un programme en Intercontinental GT Challenge à partir des 12 Heures de Bathurst, que Rossi disputera aux côtés de ces mêmes coéquipiers.