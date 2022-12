Valentino Rossi va disputer les 12 Heures de Bathurst

Charger le lecteur audio

Valentino Rossi participera à nouveau à la saison complète du GT World Challenge Europe dans les disciplines du Sprint et de l'Endurance après avoir disputé sa première campagne complète en compétition automobile au volant d'Audi du team WRT cette année. L'Italien de 43 ans, sept fois Champion MotoGP, dont le meilleur résultat est une cinquième place aux côtés de Frédéric Vervisch et Nico Müller en Endurance Cup cette année, portera à nouveau le numéro 46 sur sa BMW M4 GT3.

Il courra dans les deux programmes aux côtés de Maxime Martin, de retour chez BMW, le Belge vainqueur des 24 Heures de Spa en 2016 ayant passé cinq ans chez Aston Martin. Augusto Farfus, deux fois vainqueur en catégorie GTLM aux 24 Heures de Daytona, rejoindra le duo pour les manches de l'Endurance Cup et pour Bathurst, qui ouvre l'Intercontinental GT Challenge (IGTC).

Rossi se lancera sur le circuit australien pour la première fois les 4 et 5 février dans le cadre d'un engagement de deux voitures pour ce qui sera la première sortie de WRT en tant qu'équipe d'usine BMW officielle, et donc désignée pour marquer des points dans le cadre de l'IGTC. WRT avait remporté l'édition 2018 de l'épreuve de Bathurst.

Le vainqueur de cette année-là, Dries Vanthoor, partagera la voiture sœur avec son équipier habituel, Charles Weerts, avant que les deux hommes ne s'associent à nouveau pour tenter de remporter un quatrième titre consécutif en GT World Challenge Sprint Cup. Le champion DTM 2021, Sheldon van der Linde, les rejoindra pour Bathurst et les manches de l'Endurance Cup.

Rossi effectuera sa première sortie en course avec la BMW M4 lors des 24 Heures de Dubaï, le mois prochain. Il participera à cette épreuve – également remportée par WRT en 2022 – du 13 au 15 janvier aux côtés de Martin, du pilote LMP2 de WRT Sean Gelael, du Britannique Tim Whale et d'un cinquième pilote dont le nom n'a pas encore été confirmé. Tenant du titre de l'épreuve, Vanthoor pilotera à nouveau la voiture sœur.

"C'est une période très chargée et passionnante pour nous, alors que nous avançons dans ce nouveau partenariat avec BMW et que nous préparons la saison 2023", a déclaré le patron de l'équipe, Vincent Vosse. "Nous sommes extrêmement heureux de conserver et d'accueillir de grands noms tels que ceux que vous avez lus ci-dessus."

"Notre première course à Dubaï est imminente, suivie de peu par nos débuts en tant que BMW M Team WRT à Bathurst. Nous sommes terriblement emballés par ce qui nous attend et nous sommes impatients de nous lancer sur la piste !"