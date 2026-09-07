Valentino Rossi reporte ses projets sur le Nürburgring

D'après les informations de Motorsport.com, Valentino Rossi ne participera pas au prochain double rendez-vous de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS).

La légende italienne du MotoGP devait initialement effectuer son roulage obligatoire pour obtenir le DMSB Permit Nordschleife (DPN) le week-end prochain, alors que les préparatifs battaient leur plein en vue de cette sortie.

La participation de Rossi au double rendez-vous de la NLS devait être annoncée lundi dernier. Il était prévu qu'il pilote une BMW M2 Racing afin d'obtenir son DPN A, comme l'avait fait le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen un an auparavant. La NLS se préparait déjà à accueillir la superstar italienne.

Puis tout s'est arrêté et le projet a été mis en attente. Il est désormais confirmé que Rossi ne participera ni au double rendez-vous ni à la finale de la NLS en octobre sur la Nordschleife.

"Le prochain rendez-vous de Vale sera la manche de la GT World Challenge Europe à Zandvoort", a déclaré à Motorsport.com Vincent Vosse, directeur de l'équipe WRT, invoquant des conflits d'agenda du côté de Rossi.

BMW M Motorsport a confirmé cette position dans un communiqué officiel transmis à Motorsport.com : "Valentino Rossi n'obtiendra pas son permis pour la Nordschleife du Nürburgring cette année. Des discussions ont bien eu lieu, mais le calendrier de Valentino n'a finalement pas permis de mener à bien le processus d'obtention du permis."

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Le double rendez-vous de la NLS coïncide avec le Grand Prix MotoGP de Saint-Marin, à Misano. En tant que propriétaire d'équipe dans la catégorie reine, la présence de Valentino Rossi reste incontournable pour son épreuve à domicile.

"Les 24 Heures du Nürburgring ont toujours fait partie des objectifs de Vale, car c'est une course qu'il adore. Mais cela ne signifie pas qu'elle aura lieu immédiatement. Il la fera lorsque cela s'intégrera bien dans son calendrier", a expliqué Vosse.

Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un changement soudain de décision : "Il s'agit simplement d'aligner toutes les dates et de les intégrer au calendrier, ce qui rend la logistique assez complexe. Nous discutons actuellement avec Vale de son programme pour l'année prochaine, mais le travail suit toujours son cours. Une chose que je peux vous promettre : vous verrez autant Vale la saison prochaine que cette année."

Les tensions avec SRO démenties

Valentino Rossi n'abandonne pas totalement son projet. Photo de: FIAWEC - DPPI

Malgré ces explications, la nature tardive de la décision a fait sourciller dans le paddock. Toutefois, il semble peu probable que ce choix soit lié aux différends politiques actuels autour des séries disputées sur le Nürburgring, puisque la préparation du permis de Rossi resterait identique quel que soit l'organisme promoteur.

Vosse et BMW ont également fermement démenti les rumeurs du paddock selon lesquelles des désaccords entre WRT et SRO Motorsports Group seraient à l'origine de la mise en pause du programme Nordschleife. Les 24 Heures du Nürburgring font partie de l'Intercontinental GT Challenge (IGTC), sous l'égide de SRO, même si l'organisation de la course est assurée par l'ADAC Nordrhein.

Dans une interview accordée à Motorsport.com en juillet dernier, Vosse avait exprimé sa frustration concernant la BoP attribuée aux voitures de son équipe lors des 12 Heures de Bathurst et des 24 Heures de Spa. L'autre équipe BMW, Rowe Racing, s'était également plainte de la BoP lors des 24 Heures du Nürburgring.

La situation s'est depuis apaisée, a assuré le Belge. "Je n'ai jamais vraiment eu de problème avec SRO. J'ai simplement donné mon opinion sur quelques sujets", a déclaré Vosse. "Mais si quelqu'un entretient de bonnes relations avec SRO, c'est certainement notre cas. Nos relations avec SRO n'ont jamais été mauvaises. Je dirais même qu'elles sont meilleures que jamais."

Des problèmes d'hospitalité au Nürburgring

Vincent Vosse, patron de WRT. Photo de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

WRT a également rencontré un problème inattendu lors de la manche de GTWC Endurance Cup au Nürburgring, lorsque les autorités locales ont ordonné la fermeture de l'espace d'hospitalité de l'équipe pour samedi et dimanche, alors qu'il fonctionnait déjà depuis deux jours.

L'équipe a finalement réussi à transférer ses opérations dans un salon du paddock. Vosse a précisé que cet incident n'avait eu aucune incidence sur le programme de Rossi.

"Nous avons déjà utilisé cet espace d'hospitalité au Nürburgring par le passé. Les autorités nous ont demandé d'effectuer une petite modification, ce que nous avons fait. Au final, il manquait simplement le tampon d'un officiel, et les personnes concernées n'ont pas pu être jointes à temps pour valider le dossier", a-t-il expliqué.

La participation de Rossi aux 24 Heures du Nürburgring reste possible. Bien qu'il soit techniquement envisageable d'obtenir son permis début 2027, le calendrier serait serré compte tenu du temps de piste nécessaire en amont au volant de la BMW M4 GT3 Evo.