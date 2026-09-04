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Le casque plein d'humour de Kimi Antonelli à Monza

Kimi Antonelli roule avec un casque spécial au Grand Prix d'Italie, inspiré par Valentino Rossi et dessiné par Aldo Drudi, qui a accompagné la légende du MotoGP tout au long de sa carrière. De nombreuses références décalées à l'Italie ont été intégrées.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Eric Le Galliot

Kimi Antonelli adopte un casque spécial pour sa course à domicile. Le leader du championnat a abandonné ses couleurs habituelles pour n'afficher que le drapeau italien, dans un design qui rend hommage à Valentino Rossi.

Le casque s'inspire de celui porté par la légende du MotoGP lors du GP d'Italie 2002, avec la lune sur le côté gauche et le soleil sur le côté droit, mais une présence encore plus forte pour les couleurs du drapeau italien.

Surtout, Antonelli a fait appel à Rossi et à son designer attitré, Aldo Drudi, pour la conception du casque. Plusieurs dessins ont été ajoutés sur le côté, avec des références à Rossi et à la culture italienne, avec une grosse dose de second degré.

Le casque de Kimi Antonelli en hommage à Valentino Rossi au GP d'Italie.

Le casque de Kimi Antonelli en hommage à Valentino Rossi au GP d'Italie.

Photo de: Eric Le Galliot

On retrouve la pizza, le café, les pâtes, la chemise ouverte, mais aussi... le bidet ! Un burger est également présent "en étant barré parce que ce n'est pas la cuisine italienne", a tenu à préciser Antonelli dans une vidéo publiée sur Instagram. À l'arrière du casque, le pilote Mercedes et Rossi ont été dessinés.

"Je roule avec des couleurs spéciales pour ma course à domicile", a déclaré Antonelli. "J'avais la volonté de rouler avec un casque inspiré par Vale. Quand ils ont proposé le casque du Mugello 2002, j'ai su immédiatement que c'était le bon."

"Aldo Drudi a fait un travail fantastique pour l'adapter en cette version pour ma course à domicile cette année. Merci à Valentino Rossi pour cette opportunité particulière, c'est un honneur. J'espère que vous allez l'apprécier et que vous le verrez en piste !"

 

Valentino Rossi a souvent utilisé des casques spéciaux avec des références décalées lors des visites du MotoGP en Italie, au Mugello et à Misano. La tradition a été reprise par les membres de la VR46 Riders Academy actuellement présents dans la catégorie reine des deux-roues.

Des casques spéciaux pour Leclerc et Alonso

Kimi Antonelli n'est pas le seul à rouler avec un casque spécial au Grand Prix d'Italie. Alors que Ferrari célèbre les 30 ans de l'arrivée de Michael Schumacher dans la Scuderia, avec une livrée spéciale, Charles Leclerc adopte les couleurs de l'Allemand pour son casque.

 

 Fernando Alonso reprend les couleurs de son mentor, Adrian Campos, au départ de 16 courses en 1987 et 1988, et qui a ensuite été le premier manager de celui qui allait remporter deux titres en Formule 1.

 
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