LMH et LMDh : qui fait quoi, comment et quand ?

Le paysage de l'Endurance est en pleine mutation, amorcée par l'arrivée l'an dernier des Hypercars pour remplacer le LMP1. En 2023, l'introduction de la catégorie LMDh sera le deuxième étage de la fusée, avec à la clé une convergence réglementaire entre l'ACO et l'IMSA permettant aux constructeurs d'aligner la même voiture dans le Championnat du monde FIA WEC et outre-Atlantique. Autrement dit, remporter les 24 Heures du Mans, les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring avec la même machine sera de nouveau possible !

Aux 24 Heures du Mans, la catégorie Hypercar rassemblera les LMH et les LMDh. Ces dernières courront en IMSA dans la catégorie GTP. Une Balance de Performance (BoP) assurera l'équilibre entre les constructeurs et entre les deux catégories afin de ne pénaliser aucune technologie et de favoriser un resserrement des performances dans la même fenêtre.

Les grandes lignes du LMH

Libre conception du châssis

Cylindrée du moteur thermique libre

Système hybride autorisé sur l'essieu avant

Poids minimum de 1030 kg

Puissance maximale de 500 kW

Pneus Michelin

Les grandes lignes du LMDh

Châssis obligatoirement fourni par un constructeur homologué

Épine dorsale du châssis similaire à celle du futur LMP2

Système hybride standard obligatoire sur l'essieu arrière

Poids minimum de 1030 kg

Puissance maximale de 500 kW

Pneus Michelin

Les programmes des constructeurs

LMH Châssis Moteur Hybride 4x4 Arrivée Champ. Toyota GR010 Hybrid Toyota Toyota V6 biturbo Oui Oui 2021 WEC Glickenhaus 007 LMH Glickenhaus Pipo V8 biturbo Non Non 2021 WEC Peugeot 9X8 Peugeot Peugeot V6 biturbo Oui Oui 2022 WEC Ferrari Ferrari Inconnu Oui Oui 2023 WEC Vanwall LMH Vanwall Gibson V8 Non Non Inconnue Inconnu