Isotta Fraschini a roulé à Monza : "La voiture semble bien née"

Isotta Fraschini a réalisé en milieu de semaine une séance d'essais sur le circuit de Monza, où se trouvaient également d'autres équipes du WEC pour préparer les 24 Heures du Mans. L'Hypercar italienne était en piste pour la deuxième fois seulement, après son shakedown effectué le mois dernier à Vallelunga.

La Tipo 6 LMH Competizione est en phase de développement avant son homologation plus tard dans l'année, puisque le constructeur a décalé son entrée en lice au mois de novembre pour les 8 Heures de Bahreïn. L'objectif est maintenant de gagner peu à peu en performance, tout en fiabilisant le package qui sera confié à l'équipe Vector Sport.

Mardi, par une météo compliquée, le constructeur s'est concentré sur des procédures, tandis que mercredi, Marco Bonanomi a pu engranger les kilomètres au volant de la voiture qu'il découvrait en tant que pilote d'essais de Michelotto Engineering, qui assemble l'auto italienne.

"Il s'agit de la deuxième apparition en piste de la voiture, pour une séance d'essais qui s'est avérée très intéressante, après la pluie et les problèmes logistiques du circuit la veille", résume Claudio Berro, directeur de la branche sportive d'Isotta Fraschini. "On a roulé régulièrement aujourd'hui [mercredi] et ça nous a permis de faire beaucoup de vérifications aérodynamiques et électroniques. On commence à découvrir les performances de la voiture et à les étudier secteur par secteur, afin de comprendre comment progresser jour après jour. C'étaient des essais satisfaisants."

Sans entrer dans le détail des chronos, Isotta Fraschini révèle que son Hypercar a signé des temps "très proches des meilleures voitures LMP2" qui étaient en piste à ses côtés. Tout en précisant qu'à aucun moment la performance n'avait été recherchée, et que ces temps au tour étaient venus "naturellement".

"On a connu une deuxième journée très productive, au cours de laquelle on a fait de nombreux tours et essayé plusieurs configurations de système et d'équilibre de la voiture, qui ont toutes donné de bons résultats", confirme Marco Bonanomi. "Sachant qu'il s'agissait de mon premier test, et du deuxième pour l'équipe et la voiture, on a réussi à faire des tours réguliers et à un rythme intéressant dans l'après-midi. Je pense que l'on peut tous êtres satisfaits car la voiture semble bien née, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire et de données à analyser. Ce sont de bons débuts !"

L'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione en piste à Monza.