Isotta Fraschini réalise un premier test sans problème à Vallelunga

Isotta Fraschini étrenne sa Tipo 6 LMH Competizione lors de deux journées organisées à Vallelunga. Et la première d'entre elles, ce mardi, a été qualifiée de succès par le responsable de la compétition de la marque, Claudio Berro, puisqu'il affirme qu'aucun problème significatif n'a été rencontré. Ce sont une trentaine de tours qui ont été couverts par la voiture sur le tracé de 4 km situé près de Rome.

"Nous n'avons pas connu de problèmes importants, mais c'était un premier test normal pour une nouvelle voiture", a déclaré Berro à Motorsport.com. "Il y a eu de longs arrêts pour examiner des éléments comme l'électronique et tester différentes solutions. Mais tout a bien fonctionné, c'est donc très encourageant pour un tout nouveau projet."

C'est Maurizio Mediani, pilote essayeur pour Michelotto Engineering (société qui développe le prototype), qui s'est chargé d'offrir à la Tipo 6 ses premiers tours de roue. Berro a indiqué qu'une grand partie de ce premier roulage avait d'ailleurs été effectuée en configuration non hybride.

"Il était d'abord important de contrôler le moteur [à combustion interne] et la boîte de vitesses", a-t-il expliqué. "Mais tout a fonctionné comme prévu et, en fin de journée, nous avons commencé à rouler avec le système hybride et nous continuerons dans cette spécification."

Les essais vont se poursuivre ce mercredi pour l'Isotta Fraschini propulsée par un V6 de trois litres fourni par HWA. Elle devrait ensuite reprendre le chemin du banc d'essai quatre roues motrices d'AVL et prendre part à des tests en ligne droite afin de valider sa configuration aérodynamique.

Un programme plus intensif est prévu pour débuter au mois de mai, avec comme objectif annoncé de pouvoir être intégré au Championnat du monde d'Endurance pour les 6 Heures de Monza en juillet. Dans cette aventure, Isotta fait équipe avec Vector Sport, chargé de l'exploitation de la Tipo 6.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et la FIA prendront la décision finale concernant l'intégration ou non d'Isotta Fraschini au WEC. "J’espère que l’ACO voit les efforts et la trajectoire qui sont les nôtres, et pourra nous accorder l’inscription, afin de pouvoir nous battre contre les autres équipes en LMH", a déclaré Gary Holland, responsable de Vector Sport.

Si cette autorisation est accordée, alors Isotta espère pouvoir terminer ensuite la saison en étant invité lors de chaque épreuve, avant de s'engager pleinement et pour la saison complète en 2024.

Propos recueillis par Gary Watkins