Cadillac retrouve l'Europe : un saut dans l'inconnu à Portimão

En Europe, Cadillac is back ! Après ses débuts en compétition à Daytona en janvier, puis en WEC le mois dernier à Sebring, le prototype américain franchit un pas supplémentaire cette semaine en posant ses roues en Europe. La deuxième manche du WEC aura une fois de plus valeur d'apprentissage pour l'unique équipage engagé, à deux mois à peine des 24 Heures du Mans, où les V-Series.R seront au nombre de trois. "Chaque fois que l'on démarre la voiture, on apprend quelque chose", répète inlassablement Laura Wontrop Klauser, directrice de la branche compétition de General Motors. "La course est le meilleur moyen d'apprendre. On ne peut que grandir et progresser."

Le décor est planté, après avoir terminé au pied du podium à Sebring, à deux tours des Toyota. La belle bleue, frappée du numéro 2, sera toujours confiée à Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook pour ce rendez-vous des 6 Heures de Portimão, sur un tracé que l'équipe Chip Ganassi Racing qui exploite le prototype américain maîtrise moins. "L'équipe s'est très bien préparée et je sais que l'on va progresser à chaque course", confirme Earl Bamber. "C'est un processus d'apprentissage en WEC, mais on a tous les yeux rivés vers l'avant pour monter sur le podium."

Au Portugal, beaucoup moins de bosses attendent le proto LMDh, sur un tracé au dénivelé qui fait son charme. L'épreuve marquera le début de la montée en puissance vers Le Mans, puisqu'à Spa-Francorchamps à la fin du mois, la Cadillac n°3 viendra se joindre à la fête.

"Toute l'équipe s'est bien comportée à Sebring et on est tous impatients de débuter l'aventure européenne", se réjouit Alex Lynn. "Ce sera la première fois en compétition avec cette voiture en Europe, et on a passé énormément de temps à comprendre ce dont elle a besoin, à redoubler d'efforts au simulateur ; maintenant, il s'agit de faire une course propre. C'est une grosse préparation d'ici les 24 Heures du Mans, et on peut envisager de marquer des gros points."

Lors de la première à Sebring, les trois hommes ont été déçus de ne pas monter sur le podium, ce qu'est parvenu à faire Ferrari, et la suite ne sera pas une partie de plaisir. "On est une toute nouvelle équipe en WEC, et on apprend à connaître la voiture ainsi que les règles du championnat", rappelle Richard Westbrook. "Ce sera un peu l'inconnu à Portimão, car ce circuit ne ressemble à aucun de ceux sur lesquels on a couru ou fait des essais aux États-Unis."