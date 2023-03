Cadillac avec Bourdais et une seconde Hypercar à Spa

Charger le lecteur audio

L'équipe d'usine Cadillac exploitée par Chip Ganassi Racing alignera son duo IMSA composé de Sébastien Bourdais et Renger van der Zande dans la V-Series.R LMDh supplémentaire lors des 6 Heures de Spa le 29 avril, pour la troisième manche du WEC 2023. Ils rejoignent ainsi l'engagement à temps complet en WEC de Ganassi, sous la bannière Cadillac Racing, où l'on retrouve Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook.

Il s'agit d'un prélude aux 24 Heures du Mans, en juin, où le constructeur américain concourra avec trois LMDh, deux engagées par Ganassi et une par Action Express Racing.

Mike O'Gara, directeur des opérations de Ganassi, a déclaré : "Cadillac et Chip Ganassi Racing sont convaincus que nous sommes plus forts lorsque nous engageons plusieurs voitures au cours d'un même week-end de course. L'épreuve de Spa servira de répétition générale pour Le Mans. Ce sera une excellente occasion pour nos pilotes IMSA de se familiariser avec les règles du WEC et les procédures de course en prévision du grand événement du mois de juin."

Laura Wontrop Klauser, responsable du programme Endurance chez General Motors, la société mère de Cadillac, a ajouté : "Chaque fois que nous avons l'occasion de nous préparer pour Le Mans dans le cadre de la réglementation du WEC, c'est une excellente chose."

Cadillac et Ganassi ont la possibilité d'aligner une voiture supplémentaire à Spa car la course se déroule en plein milieu d'une période d'un mois entre les manches IMSA de Long Beach et de Laguna Seca.

La Cadillac supplémentaire ne roulera qu'avec deux pilotes car Scott Dixon, qui retrouvera l'équipe pour Le Mans après avoir été aligné aux côtés de Bourdais et van der Zande lors des épreuves IMSA de Daytona et Sebring cette année, n'est pas disponible. Il participera en effet à la course IndyCar de Barber, là aussi pour Ganassi, ce week-end-là.

Grâce à la voiture supplémentaire de Ganassi, il y aura 13 concurrents dans le peloton des Hypercars à Spa.