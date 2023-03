Isotta Fraschini va débuter les tests en piste de son Hypercar

Charger le lecteur audio

Depuis la présentation de la Tipo 6 LMH début février, Isotta Fraschini a poursuivi le développement de son Hypercar grâce à la firme Michelotto. Le modèle est actuellement sur un banc d'essai chez le spécialiste de l'ingénierie automobile AVL et a également été placé dans la soufflerie Sauber, en Suisse, pour des tests aérodynamiques.

Claudio Berro, le patron de la compétition d'Isotta, a déclaré à Motorsport.com que la voiture devrait être prête à commencer les essais sur circuit, en collaboration avec l'équipe britannique Vector Sport, dans "une ou deux semaines".

"Nous avons besoin que les fonctionnalités soient parfaites avant de faire rouler la voiture pour la première fois, que ce soit sur une vraie piste ou lors d'essais en ligne droite", a expliqué Berro. "Nous prévoyons un vaste programme d'essais, après quoi nous entamerons le processus d'homologation avec la FIA."

"L'objectif est toujours d'être à Monza [la cinquième manche du WEC, le 9 juillet], et nous pensons que c'est réaliste. Mais cela dépendra des performances de la voiture sur la piste et de l'acceptation par la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest [le promoteur du WEC] de notre inscription."

Gary Holland, directeur de Vector Sport, dont l'entreprise a annoncé un partenariat avec Isotta fin décembre, a ajouté : "Selon la façon dont les choses se déroulent jusqu'à présent, tout indique que nous serons à Monza, à condition que nous obtenions un engagement course par course". Puis il a ajouté : "Nous avons de nombreux circuits réservés ou en attente, de sorte que dès que la voiture sera prête à rouler, nous pourrons procéder à des essais sur piste."

L'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione

Holland a par ailleurs indiqué que la Tipo 6 resterait basée chez Michelotto, l'ancien partenaire de Ferrari pour ses programmes GT, pendant le développement initial qui mènera à ses débuts prévus à Monza. "Il s'agit d'une véritable collaboration : Isotta et Michelotto ne se contentent pas de nous remettre une voiture. Ils sont immergés dans le projet, tout comme nous, et la voiture sera basée chez Michelotto tout au long de la phase de développement, parce que c'est logique d'un point de vue logistique."

Berro a souligné l'intention de faire participer la Tipo 6 à toutes les manches restantes du WEC 2023 une fois qu'elle aura fait ses débuts, ce qui signifierait qu'elle concourrait également à Fuji en septembre et à Bahreïn en novembre.

Aucun pilote n'a encore été révélé, mais Berro a laissé entendre qu'un pilote d'essai officiel pourrait être annoncé sous peu. Ryan Cullen, habitué de Vector, devrait être fortement impliqué dans le programme LMH. Holland a révélé que des discussions sont en cours "avec de nombreux pilotes, dont plusieurs ont une expérience en LMP1".

Isotta a rendu public son programme LMH en octobre de l'année dernière, en faisant part de son intention de s'engager à partir de la troisième manche, à Spa, à la fin du mois d'avril. La FIA et l'ACO lui ont ensuite opposé un refus et Isotta a revu ses plans pour rejoindre le championnat plus tard dans la saison, sur la base d'une participation sans inscrire de points.