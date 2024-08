Isotta Fraschini se retire du WEC avec effet immédiat

Le constructeur Isotta Fraschini s'est retiré du Championnat du monde d'Endurance avec effet immédiat, ce qui laisse une catégorie Hypercar appauvrie pour la sixième manche organisée ce mois-ci à Austin.

Un désaccord avec l'équipe Duqueine, qui était chargée de l'exploitation de la seule Tipo 6-Competizione, est considéré comme la principale raison de la décision soudaine de la marque italienne de se retirer.

Alors que le litige sera porté devant les tribunaux, la direction d'Isotta a choisi pour l'instant de mettre fin à son programme en Endurance et de réorienter ses ressources vers le développement de ses projets en matière de voitures de piste et de route.

"Nous sommes immensément fiers de ce que nous avons accompli au cours de notre première saison. Participer au WEC a été un honneur et une expérience incroyable, avec les 24 Heures du Mans comme point d'orgue", a déclaré Miguel Valldecabres, directeur de la compétition et PDG d'Isotta Fraschini.

"Cette décision très difficile n'a pas été prise à la légère, mais elle nous permet de nous appuyer sur nos expériences, en favorisant la croissance de notre marque et le développement de nos produits sur les marchés de la course et de l'hypercar."

"En tant que nouveau constructeur avec de grandes ambitions, ne pas continuer en WEC en 2024 est une obligation stratégique pour préserver nos ressources et assurer la continuité de notre projet."

"Malgré ce coup dur, nous sommes enthousiastes quant à ce qui nous attend pour l'avenir. Notre parcours en tant que marque de haute performance se poursuit et nous sommes impatients d'atteindre de nouveaux sommets."

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C: Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle Photo by: Marc Fleury

Duqueine avait succédé à Vector Sports en tant qu'équipe "d'usine" d'Isotta en novembre 2023, quatre mois avant que la voiture ne soit censée faire ses débuts en course au Qatar.

Duqueine l'a confiée à Jean-Karl Vernay, un spécialiste des voitures de tourisme, et a misé sur deux jeunes pilotes classés argent , Antonio Serravalle et Carl Wattana Bennett, qui ont attiré des sponsors pour aider à financer le programme.

Il est intéressant de noter que Bennett a été intégré à l'équipe trois semaines seulement avant le début de la saison, en remplacement de Garcia, la recrue initiale de l'équipe.

Isotta a commencé l'année avec très peu d'essais à son actif et c'est uniquement le partenaire du constructeur, Michelotto Engineering, qui a permis le développement de son prototype hybride LMH au cours de la saison. L'équipe a terminé à une honorable 14e place lors de sa première participation aux 24 Heures du Mans en juin, sans avoir connu de problèmes de fiabilité majeurs au cours de cette épreuve.

Dans le même temps, Duqueine n'a pas contribué aux essais sur piste de la voiture après le début de l'année, ce qui a conduit à la rupture du partenariat avec Isotta.

L'avenir en compétition d'Isotta au-delà de 2024 reste un mystère, le WEC exigeant des constructeurs qu'ils alignent deux voitures à partir de la saison prochaine. Si aucune solution n'est trouvée, il est probable que les places d'Isotta sur la grille iront à une équipe privée exploitant des voitures clientes.

"Isotta Fraschini exprime sa sincère gratitude aux sponsors, aux pilotes, aux partenaires et aux fans pour leur soutien indéfectible au cours de cette saison inaugurale. La société remercie également le WEC et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) pour leur soutien et espère qu'elle pourra revenir dans un avenir proche", ajoute le communiqué.

La grille de l'Hypercar ne compte plus que 18 voitures pour le reste de l'année suite au départ prématuré d'Isotta.