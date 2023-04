500 pièces et 18 mois de travail : le volant de la Ferrari 499P

Charger le lecteur audio

Ferrari prépare déjà sa deuxième apparition en compétition avec la 499P, dont les débuts à Sebring le mois dernier ont été particulièrement remarqués. L'Hypercar conçue à Maranello a été en mesure de monter sur la troisième marche du podium derrière le doublé signé par Toyota, au lendemain d'une pole position historique décrochée par Antonio Fuoco.

La machine italienne est donc plus prometteuse que jamais, après des mois passés au banc d'essai puis sur diverses pistes du globe pour l'éprouver mais aussi pour la développer. Avant de rejoindre Portimão pour la seconde manche du championnat, la firme au cheval cabré a accepté de s'attarder sur l'un des objets les plus importants et technologiques de sa monture : le volant. Au point d'en dévoiler quelques secrets de fabrication.

Outil de travail des pilotes, il n'a aujourd'hui pas grand-chose à envier à ce que connaissent également les pilotes de Formule 1. Un véritable ordinateur de bord sur lequel tout est pensé jusque dans les moindres détails et qui met à disposition les différents contrôles, un écran central indispensable, et un fonctionnement sophistiqué. Au total, il est composé de 500 pièces ! Et c'est le fruit d'un travail qui a mobilisé une dizaine de personnes pendant plus d'un an et demi pour parvenir à la version définitive (ou presque).

"De la première esquisse jusqu'aux prototypes utilisés lors des essais, puis jusqu'à la course inaugurale du WEC à Sebring, le volant a évolué pour s'adapter aux exigences de performance et de fonctionnalité", explique Bénédicte Prioul, responsable de l'électronique chez Ferrari. "Le volant de la 499P combine des aspects de celui de la 296 GT3, avec des caractéristiques inspirées, par exemple, de la Formule 1, particulièrement pour définir la disposition et la forme du grip. On l'avait conçu en partant d'une feuille blanche pour la 296 GT3. On a fait évoluer ce volant afin de créer une nouvelle interface pour l'Hypercar. La principale différence ? Elle apparaît clairement dans le tableau de bord intégré au volant par rapport à la GT."

Le volant de la Ferrari 499P.

Le volant a d'abord été dessiné en 3D pour définir son architecture, son ergonomie, les fonctionnalités des boutons, puis il a fallu déterminer l'interface électronique. C'est ensuite que les pilotes ont eu leur mot à dire, y compris pour définir l'agencement des informations à leur disposition sur l'écran intégré. "Leur soutien était essentiel", souligne Bénédicte Prioul. "Il n'y a que les pilotes qui peuvent transformer ce que l'on a imaginé en un outil permettant d'atteindre des performances élevées. Les pilotes doivent pouvoir contrôler les données et les communications les plus importantes à tout moment, de jour comme de nuit, à des vitesses élevées, dans les virages et lorsque le cockpit est exposé à des vibrations considérables."

"La fonction la plus utilisée est la fonction 'Radio', avec le bouton qui correspond en haut à gauche et qui permet au pilote de communiquer en permanence avec l'ingénieur de course. Lorsque la température de l'habitacle dépasse les 30°C en été, le bouton 'Drink' situé à droite est précieux, car il permet aux pilotes de mettre en marche la pompe qui alimente le casque en eau."

Sans surprise, Ferrari ne s'étend pas sur les parties les plus sensibles de ce petit bijou de technologie. Un objet dont le prix peut aisément s'écrire à cinq chiffres, et sur lequel l'on perçoit des commandes évidentes, tel que le limiteur de vitesse dans les stands, ou celui intitulé FCY pour les procédures de Full Course Yellow. Tous les deux sont d'ailleurs protégés par une couronne afin de ne pas être activés malencontreusement.

Comme la voiture à proprement parler, le volant peut faire l'objet d'un développement quasi continu. "Pendant un week-end de course, on peut être amené à modifier certaines fonctions sur le volant", fait remarquer Bénédicte Prioul. "Pour cela, on doit reconfigurer le logiciel afin de modifier les fonctions associées aux boutons et les informations affichées sur l'écran. Parfois, je me réveille en réfléchissant à l'agencement des boutons et à la manière dont on pourrait l'améliorer !"

La Ferrari n°50 lors des 1000 Miles de Sebring.