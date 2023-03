La pole pour Ferrari aux 1000 Miles de Sebring !

Charger le lecteur audio

Antonio Fuoco a réalisé le temps de référence de 1'45"067 au volant de la plus rapide des deux nouvelles Ferrari 499P LMH, qui feront leurs débuts en course ce vendredi. Le tour de Fuoco dans la voiture #50, qu'il partage avec Miguel Molina et Nicklas Nielsen, a écarté la Toyota GR010 Hybrid #8 de Brendon Hartley de la pole provisoire pour près de trois dixièmes de seconde.

Hartley a réussi à abaisser sa meilleure marque de près d'un dixième pour atteindre 1'45"281, mais Toyota a dû s'avouer vaincu car les pneus ont dépassé leur limite dans les derniers instants de la séance de 15 minutes consacrée aux Hypercars. Kamui Kobayashi a réalisé le troisième temps au volant de la Toyota #7, à 0,481 de la pole, devant la Ferrari #51 dans laquelle Alessandro Pier Guidi a échoué de huit dixièmes avec une petite sortie de route au virage 7.

Cadillac a pris la cinquième place sur la grille de départ avec sa V.Series.R engagée par Chip Ganassi Racing, Alex Lynn devançant les deux Porsche 963 pour avoir l'honneur d'être le meilleur pilote LMDh. Lynn a passé la première partie de la séance aux stands en raison d'un problème évident, mais a réussi à revenir en piste à six minutes de la fin pour signer un chrono de 1'46"082, soit plus d'une seconde plus vite que Kévin Estre ou Michael Christensen sur leurs Porsche.

Peugeot a déçu en huitième et neuvième positions avec ses deux 9X8 LMH, dont la plus rapide était à 2,3 secondes du rythme avec Loïc Duval au volant. La #93 de Mikkel Jensen s'est brièvement arrêtée en piste au début de la séance avant de repartir.

Glickenhaus et Vanwall complétaient le peloton des 11 Hypercars, tous deux à plus de quatre secondes du rythme.

1000 Miles de Sebring - Qualifications