BMW et Ferrari pénalisés... pour avoir été trop performants !

BMW et Ferrari ont écopé d'une amende de 25 000 dollars et ont perdu des points au championnat constructeurs après que les responsables de l'IMSA ont constaté des infractions lors des 24 Heures de Daytona, en GTD Pro et en GTD.

La sanction pour les infractions liées à la performance a été infligée uniquement aux constructeurs, les pilotes et les équipes en étant exemptés et les résultats finaux de la course d'ouverture de la saison du mois dernier n'ayant pas été modifiés.

Les 24 Heures de Daytona étaient la première course organisée selon le nouveau système de l'IMSA, la GTD Balance of Performance (BoP), qui permet aux constructeurs de déclarer leurs propres niveaux de performance.

Les deux constructeurs sont montés sur le podium dans la catégorie GTD Pro, la Ferrari 296 GT3 n°62 de Risi Competizione ayant remporté la victoire. La BMW M4 GT3 n°1 du Paul Miller Racing a terminé troisième. Ferrari a également terminé deuxième et troisième en GTD, grâce à AF Corse et Conquest Racing, respectivement.

Outre les amendes, Ferrari s'est vu retirer 300 points en GTD Pro et 250 points en GTD dans le championnat constructeurs de l'IMSA, ainsi que 15 points en GTD Pro et 9 points en GTD dans le classement de l'Endurance Cup. BMW s'est vu infliger une pénalité de 350 points en GTD Pro et 320 points en GTD dans le championnat IMSA, avec 15 points en GTD Pro et 14 points en GTD perdus en Endurance Cup.

Deux décisions identiques du Comité technique et des superviseurs de l'IMSA ont déterminé à l'unanimité que les performances démontrées par BMW et Ferrari lors de la course des 24 Heures de Daytona ont dépassé les attentes de l'IMSA, telles que partagées par les Groupes de travail techniques des constructeurs GT.

"L'objectif était de s'assurer que la 'performance démontrée' par le meilleur exemplaire du modèle de voiture de chaque constructeur se situerait dans une fenêtre de performance ciblée, ce qui permet l'équivalence compétitive."

Les décisions de l'IMSA concernant la BoP ne peuvent pas faire l'objet d'un appel ou d'une réclamation.